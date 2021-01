René Hansen med frikadelleskeen, han 'arvede', da han blev ansat for 25 år og mange, mange tusinde frikadeller siden. Foto: Erling Madsen

Renés frikadelleske har fulgt ham i 25 år

Royal Stages køkkenchef har haft 25 års-jubilæum

Hillerød - 23. januar 2021 kl. 08:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

I 25 år har Rene Hansen været ansat i Royal Stage, og i alle årene har den frikadelleske, han fik af sin forgænger, da han startede, fulgt ham.

"De første mange år lavede jeg op mod 40.000 frikadeller med den om året - og selv om vi ikke laver så mange frikadeller mere, så bruger jeg den stadig jævnligt," fortæller Rene Hansen til Hillerød Posten.

Dengang René Hansen blev ansat hed Royal Stage Frederiksborghallen og efterfølgende FrederiksborgCen-tret. Men det er ikke kun Renés arbejdsplads, der har skiftet navn et par gange. Det har den mad, som René og hans kolleger laver, også.

"Arrangementerne er meget forskellige, og vi kan eksempelvis have et firmaarrangement til frokost, hvor vi laver street food fra hele verden, og en gallamiddag om aftenen. Vi har også Hillerød Håndboldklubs Påske Cup med 2.500 deltagere," fortæller René Hansen, der har været køkkenchef de sidste seks år.

Fra gallamiddag til røde pølser: René Hansen mestrer det hele. Billedet er fra rejsegildet på Royal Stage. Foto: Erling Madsen

Undgå madspild De senere år er der kommet meget mere fokus på råvarerne, og at al maden laves fra bunden, fortæller jubilaren, der sammen med sine kolleger også har fokus på at begrænse madspild. Der skal selvfølgleig være mad til alle, men der må heller ikke være for meget, der går til spilde.

"Vi havde engang efter Påske Cup blot 30 frikadeller tilbage - så har man regnet rigtigt," siger han med et smil.

For René Hansen og hans kolleger handler det i høj grad om hele tiden at blive udfordret og at gøre sig umage.

Én af udfordringerne står køkkenchefen selv for. Han arrangerer nemlig jævnligt vinsmagninger, og den næste er planlagt til at blive afholdt den 27. februar - med forbehold for, at corona-restriktionerne bliver ophævet.

René Hansen er udlært på Gl. Humlebæk Kro og kom derefter til Græsted Kro, hvor han havde en kollega, som rykkede til Frederiksborghallen - og René fulgte senere med til Hillerød.

"Jeg har tilbragt halvdelen af mit liv i Restaurant Royal, hvor jeg også selv har holdt familiefester - og jeg synes stadig, det er sjovt og udfordrende," slutter han.

