Se billedserie En ny Rema1000 vil give stor nedgang for Skævinge-butikker, viser rapport. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Rema 1000-planer klar til Store Lyngby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rema 1000-planer klar til Store Lyngby

Ny redegørelse for at bygge en Rema 1000 i Store Lyngby skal nu til politisk behandling

Hillerød - 07. april 2021 kl. 05:08 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En ny, 1.200 kvadratmeter stor Rema 1000 skal skyde op i Store Lyngby.

Læs også: Ny Rema 1000 vil gå hårdt ud over andre butikker

I hvert fald skal politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på deres møde onsdag godkende at sætte arbejdet med en ny lokalplan for grunden Store Lyngbyvej 45 i gang, så Rema 1000 kan bygge nyt supermarked, ny tankstation og nye vaskehaller.

Ifølge Jonas Nyrop Vestermann, som er udviklingschef hos Rema Etablering A/S, har Rema 1000 haft kig på Store Lyngby i flere år.

"Vi vurderer, at Store Lyngby sammen med Meløse og det store opland kan sikre det nødvendige kundegrundlag for en ny dagligevarebutik. Butikken kan få en strategisk god placering her, hvor den kan være med til at sikre de to landsbyer og oplandet dagligvarer," siger han til Hillerød Posten.

Samtidig vil også en masse trafikanter komme forbi butikken på Amtsvejen:

"Vi er ikke blinde for den store mængde trafik, som kommer forbi, og som også kan være med til at sikre det nødvendige kundegrundlag. Vi mener, vi her har fundet en placering med en god tilgængelighed, både for beboerne i Store Lyngby og Meløse," siger han.

Sørge for små samfund Kommuneplanens ramme giver ikke mulighed for dagligvarebutikken, og området skal derfor udlægges som lokalcenter i forbindelse med den kommende revision af Kommuneplanen, som forventes vedtaget af byrådet til december. Men udvalgsformand Dan Riise (V) ser positivt på planerne, som kan være med til at understøtte et af kommunens mindre bysamfund:

"Vi vil altid gerne sørge for, at de små bysamfund, vi har, er levedygtige og store nok til, at de kan have børnehave og skole, og at man kan købe en liter mælk. Så jeg synes, det bliver fantastisk for både Store Lyngby, Meløse og Lille Lyngby, at man kan handle lokalt," siger han.

Ingen rækkehuse Rema 1000 har indgået en betinget købsaftale om den næsten 10.000 kvadratmeter store grund, som i dag er ubebygget. Grunden afgrænses mod nord af Amtsvejen, mod øst af Lille Lyngbyvej, mod syd af Store Lyngbyvej og mod vest af et parcelhusområde. De havde i første omgang overvejet også at opføre nogle rækkehuse der, men de planer er nu droppet. I stedet skal der altså opføres 1.200 kvadratmeter butik, et tankanlæg på 102 kvadratmeter og en vaskehal på 158 kvadratmeter. Desuden skal der graves et forsinkelsesbassin til regnvand. Parkeringspladser planlægger Rema 1000, at der bliver 81 af.

Mere trafik Butiksprojektet vil ifølge et trafiknotat medføre væsentligt mere trafik på Lille Lyngbyvej, og det anbefales, at der etableres signalregulering eller en rundkørsel i krydset ved Lille Lyngbyvej/Amtsvejen. Det skal Hillerød Kommune nu i dialog med Vejdirektoratet om, og bygherren er indstillet på at betale regningen ved udbygningen af krydset.

Dan Riise vurderer, at et lyskryds kan få positive effekter på trafikken i området:

"Det vil gøre det nemmere at komme ud fra Store Lyngby om morgenen, og det vil også hjælpe, så det bliver nemmere at komme ud fra Ll. Lyngby skole. Det vil sikkert også hjælpe i Meløse, at der kommer nogle huller i trafikken, så det er lettere at komme ud på vejen om morgenen, når der er meget trafik. Så det vil faktisk løse en masse problemer samtidig," siger han.

Håber på opbakning Rema 1000 håber, at politikerne vil bakke op om planerne:

"Vi håber, politikerne vil se positivt på muligheden for at sikre den lokale dagligvareforsyning. Vi mener, planerne er i god tråd med, at man vil sikre de mindre byer og tilgodese dem i forhold til udviklingen. Og en lokal dagligvareforsyning er uhyre vitalt i forhold til udviklingen af de mindre bysamfund," siger Jonas Nyrop Vestermann.

Glad formand Dan Riise er rigtig glad for planerne, siger han:

"Jeg håber meget, vi i udvalget kan blive enige om at sætte lokalplansarbejdet i gang, så der er om et år eller halvandet kan ligge en Rema 1000 i Store Lyngby. Og så glæder jeg mig til at komme ud og snakke med beboerne og høre, hvad borgerne siger til det, og hvilke ønsker de har til planerne," siger han.

I høring Hvis byplanudvalget og derefter Økonomiudvalget vælger at gå videre med lokalplansarbejdet, vil der blive holdt et borgermøde, og forvaltningen udarbejder et forslag til en lokalplan, som så også skal i offentlig høring efterfølgende.

Derefter skal lokalplanen godkendes politisk. Den endelige lokalplan forventes at kunne blive vedtaget i april 2022.

relaterede artikler

Store Lyngby kan få Rema 10. september 2020 kl. 05:56

Ullerød: Vi har ikke brug for ny Lidl 14. august 2020 kl. 15:32