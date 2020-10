Rekordsmitte i Hillerød

Fredag lavede borgmester Kirsten Jensen (S) en video på kommunens Facebookside, hvor hun opfordrer borgerne til at fortsætte med at stå sammen og overholde myndighedernes retningslinier.

- Du har det sikkert ligesom mig og har tænkt: »Efter sommerferien kommer den der anden bølge ikke, fordi vi har været så gode i foråret og hen over sommeren«. Men den er kommet, og tallene i Hillerød Kommune er højere, end de har været før. Det kan være svært at tage sig sammen én gang til og sørge for at være så hensynsfuld over for sig selv og andre, som man overhovedet kan. Men det er vi nødt til, siger Kirsten Jensen blandt andet.