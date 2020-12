Rekordmange vil have indsigt i Hillerød Forsyning

Der er travlt i den juridiske afdeling i Hillerød Forsyning. Mens Hillerød Forsyning sidste år behandlede 20 anmodninger om aktindsigt, hvilket ligner de foregående år, er antallet af anmodninger om aktindsigt i 2020 foreløbig oppe på 110.

- Det er klart, at vi har kunnet mærke den store stigning. Vi er som kommunalt ejet aktieselskab indstillet på at blive kigget i kortene, men det er ingen hemmelighed, at vi har skullet vænne os til den øgede interesse. Og vi har også skullet sikre, at vores organisation kan håndtere den, siger Hillerød Forsynings nyansatte kommunikationskonsulent Søren Hedegaard Nielsen og fortsætter:

- Blandt andet skal vi sikre, at vores juridiske afdeling har kapacitet til at efterkomme det voksende antal anmodninger samtidig med, at vi fortsat håndterer de mange store, grønne projekter, som kommunen sætter i søen.