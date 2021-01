Rekordfå flygtninge: Nu sælges flygtningeboliger

Der har boet flygtninge i Axelhus siden 2001, men nu vil kommunen sælge ejendommen. Foto: Kim Rasmussen Foto: Kim Rasmussen

Markant ejendom centralt i byen tømmes for flygtninge og sættes til salg.

Hillerød - 03. januar 2021 kl. 06:32 Af Janne Mulvad

For få år siden blev alle mulighederudnyttet for at få plads til flygtninge med opholdstilladelse. Tomme børnehaver blev bygget om til boliger, og pavilloner skød op for at huse flygtningene, som kom til Danmark i stort antal, og blev fordelt ud til kommunerne, der skulle finde boliger til de mange flygtninge.

Men i disse år er der rekordfå asylansøgere, der får opholdstilladelse i Danmark. Mens der i 2015 ifølge udlændinge- og integrationsministeriet kom 10.600 nye flygtninge til Danmark, forventes der kun 600 i 2021.

I 2020 skulle kun tre flygtninge placeres i Hillerød. Næste år forventes slet ingen, da kommunens kvote på syv er overdraget til Bornholm, som gerne vil have flygtninge til øen.

Det efterlader nu Hillerød Kommune med tomme flygtningeboliger, og derfor har et flertal i byrådet valgt at sælge Axelhus, ejendommen på hjørnet af Nordstensvej og Slangerupsgade midt i Hillerød, hvor der i dag bor flygtninge og udsatte unge.

Antallet varierer, men der er ti enkeltværelser og to familieboliger i huset, samt fire værelser, der bruges til hjemløse unge.

- Baggrunden for at sælge Axelhus er, at ejendommen er i ret dårlig stand og vil være dyrere og dyrere at vedligeholde godt. Men indtil nu har vi haft brug for den eksempelvis til midlertidige boliger til flygtninge. Med færre flygtninge har vi mulighed for at finde noget midlertidigt til dem andre steder, skriver borgmester Kirsten Jensen (S) i en mail om beslutningen, som blev truffet på et lukket byrådsmøde 25. november.

Hjælp til transport De få flygtninge, der i dag bor i Axelhus, bliver i løbet af 2021 rykket til boliger i Meløse på Byvej 14B, på trods af, at forvaltningen i Hillerød Kommune, i sin indstilling til politikkerne kaldte det uhensigtsmæssigt i forhold til at fastholde de flygtninge, der flyttes, i uddannelse og arbejde.

Kirsten Jensen mener dog godt, det kan lade sig gøre at passe job og uddannelse i Hillerød, selv om man bor i Meløse.

- Vi har før midlertidigt huset flygtninge i Meløse, som er kommet i uddannelse og arbejde, så jeg regner med, at de kan komme ind til Hillerød, når de har brug for det. Vi har bedt forvaltningen beskrive fordele og ulemper ved at flytte disse boliger fra Axelhus. Derfor beder forvaltningen os være opmærksomme på, at vi kan få en opgave med at bistå flygtninge med at få og fastholde job eller uddannelse. Det drejer sig rent praktisk om vise dem, hvordan man bruger offentlig transport til og fra job eller uddannelse. Så det skal nok gå, skriver hun, som forventer, at ejendommen også fremover vil blive brugt til boliger.

- Den kan bruges til beboelse, og det regner jeg med, at byrådet vil sælge til. Den er en markant bygning ved et travlt kryds i Hillerød, og derfor kender mange af os den. Jeg anbefaler ikke byrådet at sælge den til nedrivning eller lignende. Rent planmæssigt er Axelhus omfattet af en kommuneplanramme med mange forskellige anvendelsesmuligheder, det afgørende bliver derfor hvilken anvendelse vi i byrådet ønsker at sælge ejendommen til, skriver hun.

De unge hjemløse, som i dag bor i Axelhus, genhuses i kommunens øvrige husvildeboliger, oplyser borgmesteren.

I byrådet stemte SF og Enhedslisten imod at sælge boligerne.