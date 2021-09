Se billedserie Vicky Jørgensen flytter med sin familie fra Helsinge til Hillerød for at bo i et af de nye rækkehuse på Milnersvej næste år. Foto: Kenn Thomsen

Rejsegilde: - Det bliver super godt

70 nye rækkehuse til udlejning er klar til indflytning på Milnersvej i 2022. Torsdag var der rejsegilde i Amtmands Have.

Hillerød - 09. september 2021

Ledninger stikker ud af væggen, hvor der skal sidde kontakter, og trappen til førstesalen er midlertidig og støvet. I haven holder en lift og ved hoveddøren er der rejsegilde.

Vicky Jørgensen fra Helsinge ser sig omkring i byhuset, der er identisk med det modsatliggende, som hun selv skal bo i.

- Det bliver super godt, siger hun.

Teenagere glæder sig Vicky Jørgensen er uddannelsessekretær og hendes mand er jobkonsulent. Hendes søn spiller håndbold i Hillerød, og så snart, familien hørte, at nu var der boliger på vej på Milnersvej 45, kontaktede de folkene bag og blev skrevet op som de første lejere.

- Jeg har to teenagesønner på 16 og 20 år, og de glæder sig sindssygt til at komme hertil, fordi Helsinge er en død by, siger Vicky Jørgensen.

Sophienberg Gruppen står sammen med Lemvigh-Müller bag de 70 nye rækkehuse i to og tre etager på mellem 110 og 142 kvadratmeter, som Q-Construction er totalentreprenør for. Bygherrerne har solgt projektet til svenske Niam, der skal stå for udlejningen.

- Det er en fornuftig forretning, siger administrerende direktør Lars Bigom fra Sophienberg Gruppen.

- Men det er også et kæmpe arbejde og en kæmpe risiko, siger han.

Han fortæller om grunden til, at udviklingsselskabet har valgt at udvikle netop på Milnersvej.

- Fordi Hillerød er en by med kæmpe vækspotentiale, siger han.

- Rækkehuse i Hillerød er en god forretning, og vi har allerede fået udlejet 22 af 70 boliger, siger han.

Vicky Jørgensen og hendes familie fra Helsinge kommer til at betale 13.900 kroner i husleje plus vand og varme for et rækkehus i to etager på 110 kvadratmeter. Vicky Jørgensen kan godt lide, at rækkehusene i bydelen, som er blevet døbt Amtmands Have, ligger tæt, men at man samtidig har sit eget. Desuden synes hun, at Amtmands Have er bedre indrettet og har en bedre placering end boligerne i Frederiksbro, siger hun.

Sedumtag suger vand De 70 rækkehuse i Amtmands Have ligger på modsatte side af Milnersvej i forhold til Hillerød Tekniske Skole. De har 4-5 værelser.

Arkitekterne bag har forsøgt at skabe spændende facader ved at bruge forskellige slags mursten og fuger, og taget er Sedum-tag med en stenbedsurt, som indfanger regnvand og er med til at skybrudssikre boligområdet.

Michael Bertelsen, der er Country Manager for Niam Denmark, der har købt projektet og skal drive det, sagde et par ord ved rejsegildet.

- Vi samler på gode projekter, og vi har købt det her. Vi glæder os til at overtage og drifte det.

Mille Villadsen og veninden Cille Nordkild var også til rejsegilde. Mille Villadsen bor med sin kæreste og deres to børn i Sophienlund i det nordvestlige hjørne af byen i dag.

- Det er gammelt, og vil vil gerne bo i noget nyt, siger hun.

Hun kommer til at bo på 110 kvadratmeter med sin mand og deres to børn, og det er en ok størrelse, synes hun.

- Jeg er lidt spændt på vejen, siger hun og peger mod den befærdede Milnersvej, der ligger ikke så langt fra det sidste rækkehus i rækken, som hun skal bo i.

- Der kommer et hegn og træer, og det tager nok også noget af støjen, siger hun.

Og så kommer veninden Cille Nordkild og hendes familie til at bo i området også.

Facon og svanemærke Projektleder Søren K. Overgaard fra totalentreprenøren Q-Construction fortæller, at de afleverer første etape af byggeriet i marts 2022, og anden etape i maj 2022.

Han fortæller, at der i lang tid er blevet bygget mange flade tage, og at det kan blive lidt ens at se på, men at tagkonstruktionen i Amtmands Have har noget facon. Husene har spidse tage. Tagene med stenbedsurter kommer til at ændre udseende i løbet af året, fordi urterne kan tåle at visne om sommeren og blive grønne og gro igen, når der kommer regn.

Desuden er byggeriet Svanemærket, hvilket betyder, at der er krav til materialerne, for eksempel til hvor meget de må afgasse.