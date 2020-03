Det er svært at forestille sig, at det, at vi nu skal arbejde på en helt anden måde, ikke også vil få en betydning for penge og budgetter, siger borgmester Kirsten Jensen. Foto: Allan Nørregaard

Regning følger efter corona

- Det er svært at forestille sig, at det, at vi nu skal arbejde på en helt anden måde, ikke også vil få en betydning for penge og budgetter. Det er endnu ikke muligt at sige, hvad det kommer til at koste, og hvad der kommer til at koste, men der bliver en regning, og det bliver en regning, som kommunerne også gerne vil drøfte med staten, siger Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S).