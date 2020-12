Se billedserie Torben Kjær fra Hillerød melder nu ud, at han ikke stiller op i politik igen. Nu skal tiden helliges at skrive romaner. Foto: Allan Nørregaard

Regionsrådsmedlem dropper politik: Nu vil han skrive bøger

Torben Kjær fra Hillerød vil ikke genopstille til regionsrådet. I stedet vil han have ro til at skrive romaner

Hillerød - 11. december 2020 kl. 05:17

Det skal være slut med politik - og begyndelsen på et nyt kapitel i politiker Torben Kjærs liv.

For efter syv år i regionsrådet melder Torben Kjær, som bor i Frederiksværksgade i Hillerød, nu ud, at han ikke genopstiller ved valget næste år.

Ikke inddraget Der er flere årsager til, at han nu stopper med at repræsentere Enhedslisten i regionsrådet:

"Den primære årsag er, at jeg oplever, at regionsrådsmedlemmerne ikke bliver inddraget nær så meget af blandt andet direktionen, som vi gjorde i sidste periode og i starten af denne. Nu bliver der fokuseret på forretningsudvalget og gruppeformændene, og når man mener, at tingene er afklaret der, så er det også afklaret med os andre. Det gider jeg bare ikke, for det er meget utilfredsstillende," siger han.

Ideer går tabt Han mener, at alle regionsrådsmedlemmer bør informeres mere:

"41 hoveder kan tænke flere konstruktive tanker end bare 15. Min gruppeformand inddrager mig meget, men det er ikke det samme, som hvis vi sidder i en større gruppe med koncerndirektionen og drøfter de forskellige ting. For så er der folk, der kan komme med gode ideer, som nu går tabt. Jeg synes, det er en skam, men det er åbenbart sådan, de ønsker, det skal fungere," siger Torben Kjær, som fortæller, at der er kommet mange nye ansatte i regionen, blandt andet er koncerndirektør Svend Hartling gået på pension.

"Der er kommet mange nye folk til, og mange af dem aner jeg ikke, hvem er. Tidligere kendte jeg alle direktørerne. Så der er simpelthen kommet for meget afstand," siger han.

Samtidig mener han ikke, at forståelsen for regionsrådsmedlemmernes arbejde er utilstrækkelig fra baglandet i hans eget parti.

Helbredet Og så er der flere personlige årsager til hans afsked med politik.

"Jeg bliver 65 år til januar og har lidt af diabetes i 60 år og hjertekarsygdomme i 30 år, og det går stejlere ned ad bakke med mit helbred end for andre borgere uden diabetes," siger Torben Kjær, som fik diabetes, da han var fire år gammel, og mistede synet omkring 1995.

"Det med helbredet tager jeg meget roligt - jeg er vant til at acceptere vilkårene og få det bedste ud af det, for det har jeg levet med hele livet," siger han.

Ro til at skrive Nu vil han kaste over en drøm, som han har haft længe, men som han ikke har haft ro til tidligere, nemlig at skrive bøger. Han har allerede materialet til de første tre romaner, og den første er han kommet relativt langt med.

"Jeg glæder mig til at gøre noget alvorligt ved at skrive og til at have ro og struktur til det. Man skal jo sætte sig ind i tonen og hovedpersonen, hver gang man sætter sig ved computeren, og man skal holde det kørende, så det kræver, at man arbejder med det hele tiden. Man kan ikke gå til og fra, når man lige har en halv søndag til det - det dur ikke," siger han.

Romanerne kommer ikke til at handle om hverken politik eller et liv som blind:

"Det skal handle om mennesker, men det er ren fiktion, og jeg kommer ikke til at skrive om mit eget liv. Men jeg leger lidt med både fordomme og ambivalente følelser, for det, synes jeg, er rigtig sjovt".

Ydmyg over for opgaven Torben Kjær har fået positiv respons for noget af sit materiale fra en anden hillerødforfatter, Henrik Nilaus - og det har givet ham blod på tanden, fortæller Torben Kjær:

"Men jeg er meget ydmyg over for opgaven, for jeg har stor respekt for de forfattere, som har givet mig så meget. Så lad os se, hvordan det går".

Sikkert er det, at Torben Kjær ikke kommer til at stille op til noget politisk arbejde, hverken handicap- eller partipolitisk:

"Men jeg holder nok aldrig op med at have holdninger, og jeg kan nok heller ikke holde dem inde," siger Torben Kjær, som altså har et år tilbage i regionsrådet - og fortsat vil være medlem af Enhedslisten efter valget til november 2021.

Region Hovedstaden har fået forelagt Torben Kjærs kritik af den manglende inddragelse, men regionen er ikke vendt tilbage på Hillerød Postens henvendelse.

Torben Kjær: Har tidligere været formand for Hillerød Kommunes Handicapråd, medlem af kommunens beskæftigelsesråd og tillidsrepræsentant for Danske Handicaporganisationer



Modtog i 2015 Hillerød Kommunes Handicappris, som blev uddelt for første gang, for sit store arbejde for at bedre handicappedes vilkår i kommunen.

Blev valgt ind i regionsrådet 1. januar 2014. Han stillede i 2015 uden held også op til Folketinget.

Fylder 65 år til januar

Hillerød i regionsrådet: To borgere i Hillerød sidder i dag i regionsrådet, Torben Kjær fra Enhedslisten og Susanne Due Kristensen fra Socialdemokratiet. Ved valget i 2017 blev også Peter Frederiksen fra Venstre valgt ind, men han trådte ud efter eget ønske i slutningen af 2019.



