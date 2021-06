Sophie Hæstorp Andersen overlader posten som formand for regionsrådet i Region Hovedstaden til Lars Gaardhøj for at fokusere på sit spidskandidatur som overborgmester i København. Arkivfoto: Kenn Thomsen

Regionsrådsformand stopper: Vil bruge kræfterne på at føre valgkamp

"Jeg ser frem til opgaven og går til den med både stolthed og ydmyghed, og vil gerne sende en varm tak til Sophie for hendes store indsats for Region Hovedstaden. Over årene har jeg lært meget af Sophie og ikke mindst i forhold til at skabe rum for et konstruktivt og samarbejdende regionsråd. Den linje kommer jeg til at forsætte," siger han i pressemeddelelsen.