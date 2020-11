Regionen opruster: Vil have hurtigere svar på coronaprøver

De fleste af os har prøvet det: At logge ind på Sundhed.dk utallige gange for at få svaret på en coronatest. Men fremover behøver du formentlig ikke at logge ind lige så mange gange som i dag.

"Selv om der kommer gode budskaber om vacciner, så er der også i de kommende måneder et stort behov hos danskerne for at blive testet. Jeg er glad for, at vi kan hjælpe hinanden på tværs af myndighederne, men for den enkelte handler det jo bare om, at man nemmere og hurtigere kan booke og får svar på sin test. Ikke mindst i december hvor mange af os danskere vil krydse landet for at fejre jul med familien," siger hun i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.