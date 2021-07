Region Hovedstaden firedobler nu antallet af ladestandere på regionens hospitaler og øvrige matrikler. Modelfoto Foto: Britta und Ralph Hoppe/fottoo - stock.adobe.com

Regionen firedobler antallet af ladestandere til elbiler

Nu bliver det noget nemmere at få strøm på bilen, når du eksempelvis besøger et hospital i Region Hovedstaden

Hillerød - 24. juli 2021

Rejsen til og fra Region Hovedstadens hospitaler og øvrige matrikler foregår for flere og flere i en bil, der er drevet af el. Derfor er der brug for flere ladestandere, så biler kan blive ladet op.

Region Hovedstaden opsætter derfor flere end 300 nye ladestandere på regionens matrikler over de kommende tre år.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

"Fra regionsrådets side har vi afsatte millioner kroner til opsætning af ladestandere, som skal være med til at sikre, at vi har de rigtige rammer for de mange, der vælger en grøn elbil til. Elbilerne er nemlig en vigtig del af omstillingen mod en sundere og mere bæredygtig region, og derfor er jeg rigtig glad for at se, vi nu har fået et stort udbud på plads, så vi sikrer, at flere ladepladser kommer op omkring vores hospitaler og bygninger de kommende år," siger formand for trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (F), i pressemeddelelsen.

Det er planen, at de første 100 nye ladestandere skal sættes op allerede i år.

"På sigt kommer vi til at have en pæn fordeling af ladestanderne på vores matrikler, men for at komme hurtigt i gang starter vi med de matrikler, hvor det kan lade sig gøre her og nu, og så føjer vi løbende til med fokus på der, hvor behovet er størst" siger Jesper Lauritsen fra Region Hovedstadens Center for Ejendomme i pressemeddelelsen.

Han understreger, at det samtidig giver god mening at opsætte standerne løbende, så man ikke ender med at udnytte parkeringsområderne ved hospitalerne på en uhensigtsmæssig måde:

"Vores ladepladser skal både dække patienternes behov og skabe gode opladningsmuligheder for de grønne biler til intern kørsel, vi har til medarbejderne i regionen. Derfor gælder det om at udnytte pladsen på en god måde, så der er nok ladepladser, men uden at der er så mange, at de står tomme".

Med den nuværende projektplan lægges der op til, at arbejdet med at opsætte de første hundrede standere kan begynde først i efteråret 2021. Herefter sættes minimum hundrede op i både 2022 og 2023. Sammenlagt vil det firedoble antallet af standere på regionens matrikler over perioden, oplyser Region Hovedstaden i pressemeddelelsen.

