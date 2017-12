Regionen: OK til ny grusgrav

Region Hovedstaden har nu givet den forventede tilladelse til råstofudvinding på Nejedevej 22-24, nær den nuværende Tulstrup Grusgrav. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 02. december 2017

Torsdag gav Region Hovedstaden tilladelse til, at Tulstrup Steen & Grus må begynde at grave på et 19 hektar stort område ved Nejedevej 22-24.

Hos SCT Transport, som ejer Tulstrup Sten & Grus, var tilladelsen ventet.

- Det er som forventet, vi får jo tilladelsen, når området er udlagt til råstofgrav. Så det er ligesom at få en byggetilladelse til at opføre et byggeri i et erhvervsområde, siger Christian Bødker Petersen, som er direktør i SCT Transport. Han som skyder på, at gravearbejdet kan begynde i løbet af forår eller sommer 2018. Inden da skal der blandt andet anlægges en asfalteret indkørsel til grusgraven. Virksomheden gør dog ikke noget, før den fire uger lange klagefrist er overstået.

Naturforeningen Nejede og Omegn kalder afgørelsen for et nederlag for miljøet og naturen.

- Det er et kæmpe tilbageskridt for miljøet og naturen. Og der er store fejl og mangler i det juridiske grundlag, siger NNO's formand Søs Peck Bundgaard.

Foreningen fastholder, at projektet kræver en VVM-undersøgelse, hvilket regionen blev gjort opmærksom på i høringssvar fra to advokater, uafhængigt af hinanden.

- Afgørelsen er et nederlag for miljøet og naturen, som netop var i fokus i valgkampen og vi håber naturligvis, at politikerne holder fast ved deres løfter. Regionens såvel som kommunens sagsbehandling er yderst kritisabel, hvilket de er blevet gjort opmærksom på, så i den kommende uge vil vi gennemgå gravetilladelsen nøje sammen med vores advokat. Når vi har gennemgået tilladelsen, vil vi tage stilling til, hvad der videre skal ske, siger Søs Peck Bundgaard, som udover at være formand for NNO også er en af de nærmeste naboer til den kommende grusgrav.

Afgørelsen kan findes på Region Hovedstadens hjemmesiden.