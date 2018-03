Regionalt spillested nomineret til pris for fjerde gang

- Det er altid dejligt at få anerkendelse udefra for det stykke arbejde, Klaverfabrikkens frivillige knokler med hele året, år efter år. Vores folkklub har siden 2004 arbejdet med den nordiske folkmusik, som i de seneste er genopblomstret i Danmark, siger Klaverfabrikkens daglige leder, Jens Jepsen.

Han nævner, at en gruppe som Klaverfabrikken har haft på programmet som upcoming-orkester for cirka 10 år siden, og som siden har spillet for fulde sale, nu opnår stor succes i udlandet med nyfortolkning af dansk folkemusik.

Danish Music Awards afholdes over flere shows. Der er det store pop/rock-show som mange kender fra tv, og så er der mindre shows for undergenrerne jazz, world og folk. Det er fjerde gang Klaverfabrikken Folk er nomineret til en DMA, prisen uddeles i Århus på fredag den 9. marts.

- Vi er meget stolte over nomineringen til DMA i vores lille folk-afdeling på Klaverfabrikken. Vi afholder koncerterne på Klaverfabrikkens dagligstue-scene »Buddhas«, hvor op til 50 gæster oplever intense, intime og akustiske koncerter. »Klaverfabrikken Folk« er mere end koncerter, da vi også holder workshops med musikerne og en lille festival i november. Musikerne giver udtryk for, at nærheden med publikum er helt særlig og at man kan mærke de mange frivillige ildsjæle i det sekund man træder ind i huset. Vi krydser hvad krydses kan for at prisen kommer til Hillerød, siger Britta Thougaard, frivillig booker på Klaverfabrikken.