Fra årsskiftet vil udvalgte af Klaverfabrikkens billetpriser stiger. Det sker efter, at det er blevet dyrere, at booke livemusik end tidligere. Foto: Kenneth Mulvad

Send til din ven. X Artiklen: Regionalt spillested hæver billetpriserne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regionalt spillested hæver billetpriserne

Hillerød - 22. november 2019 kl. 15:55 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved årsskiftet skal Klaverfabrikkens gæster finde en ekstra mønt frem, når de bestiller billetter til kulturhusets arrangementer. Her vil priserne nemlig stige. Det er der flere grunde til, forklarer bestyrelsesformand for Klaverfabrikken, Peder Raarup Jensen.

- Vi har ikke sat priserne op i syv år. I mellemtiden er der sket en prisudvikling, der har gjort, at det er blevet dyrere at booke livemusik, siger han og fortsætter:

- Dels er der kommet mange nye koncertarrangører og festivaler til, som har øget efterspørgslen på artister. Desuden er salget af indspillet musik faldet, og streamingtjenester som Spotify er kommet til. Derfor kommer en større del af musikernes indtjening fra at spille koncerter end tidligere. Det kan man som spillested godt mærke, siger han.

Kultur for alle Andre spillesteder har løbende fulgt prisudviklingen, men der har Klaverfabrikken med vilje hængt en smule i bremsen. For det er en balancegang at tilbyde livemusik til alle og samtidigt følge udviklingen inden for musikbranchen, fortæller formanden.

- Det har været magtpåliggende for os i bestyrelsen at holde en prispolitik, hvor priserne ligger i et leje, hvor alle kan være med. Det er også derfor, at vi har valgt at fastholde priserne ved familiekoncerterne, så børnefamilier uanset pengepungens størrelse har mulighed for at dele nogle kulturelle oplevelser, fortæller Peder Raarup Jensen.

Men det har også været et nødvendigt onde at varetage spillestedets økonomi.

- Vi har stadig i sinde at fastholde, at kultur kan være for alle, men for at det ikke kommer til at underminere økonomien, har vi været nødsaget til at tage det her valg. Og det er ikke fordi, at den ekstra indtjening vil ryge ind på en bankkonto. Pengene skal netop bruges til at udvikle Klaverfabrikken og endnu flere kulturelle tilbud til Hillerød, siger han.

Familiekoncerterne beholder således deres priser, ligeså vel som klippekort og ungbilletter ikke stiger.

Klaverfabrikkens MAM koncerter, der er forkortelsen for Mad og Alverdens Musik, afholdes den første torsdag i hver måned. Her vil priserne på maden stige fra 80 til 100 kroner for mad, og koncertbilletten vil stige med fem kroner. Billetterne til Klaverfabrikkens folk- og jazzkoncerter vil desuden stige fra 100 kroner til 125 kroner.