Efter seks år som medlem af regionens koncerndirektion tiltræder Jens Gordon Clausen fra april stillingen som regionsdirektør. Pressefoto

Region Hovedstaden har fået ny topchef

45-årige Jens Gordon Clausen bliver ny leder af Region Hovedstaden

Hillerød - 06. marts 2021 kl. 10:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Den nuværende konstituerede regionsdirektør Jens Gordon Clausen bliver ny leder af Region Hovedstaden.

Efter seks år som medlem af regionens koncerndirektion med ansvar for blandt andet økonomi, IT, hospitalsbyggerier, ejendomme og HR tiltræder Jens Gordon Clausen fra april stillingen som regionsdirektør.

"Jeg er meget glad for, at Jens som øverste leder vil være med til at udvikle regionen de kommende år. Jeg og mine kolleger i regionsrådet kender Jens som en utrolig kompetent og lyttende leder, der med stor ro og ordentlighed, har håndteret de store udfordringer, vi har oplevet med blandt andet digitalisering og hospitalsbyggerier. Jeg er sikker på, at Jens også er den rigtige til både at sikre det fokus, som vi allerede har på bl.a. patienternes rettigheder og udviklingen af et mere menneskeligt sundhedsvæsen," siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse fra regionen.

"Det er et enestående og meget meningsfuldt arbejde at være med til at udvikle regionens sundhedsvæsen til glæde for vores patienter og borgere - og derfor er jeg meget glad for at tiltræde jobbet som regionsdirektør," siger Jens Gordon Clausen i pressemeddelelsen.

Den 45-årige regionsdirektør bor i Nordsjælland med hustru og tre mindre børn. Familie- og arbejdsliv tager det meste tid men førstnævnte kan fra tid til anden forenes med at lytte til P8 jazz, en løbetur i skoven og undervisning i klaver på noviceniveau.

Jens Gordon Clausen, ny regionsdirektør i Region Hovedstaden

