Regeringsforslag vil sende udlændinge ud af Kongevænget

Hillerød - 19. marts 2021

I dag bor der over 40 procent indvandrere med ikke-vestlig baggrund i Kongevænget 1 i Hillerød. Om 10 år må der kun bo 30 procent. Til den tid må der nemlig ikke være boligområder i Danmark, der har mere end 30 procent beboere med ikkevestlig baggrund, hvis det står til den socialdemokratiske regering.

Regeringen er kommet med et nyt udspil, der skal gøre op med parallelsamfund i Danmark, og i den forbindelse er der lavet en liste med 58 boligområder, hvor der er behov for en forebyggende indsats. Et af de områder er Kongevænget 1, som politikerne i Hillerød i forvejen holder øje med, da området igennem noget tid har været tæt på ghettolisten.

- Vi har i alt for mange år lukket øjnene for den udvikling, der var undervejs, og først handlet når integrationsproblemerne blev for store. Nu vil vi sørge for, at vi ikke én gang til stikker hovedet i busken, mens nye parallelsamfund vokser frem. Det vil vi gøre ved at forebygge flere udsatte boligområder og ved at skabe mere blandede boligområder overalt i Danmark, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i en pressemeddelelse.

Fakta Den nye kategori for boligområder med behov for en forebyggende indsats omfatter almene boligområdet med mindst 1000 indbyggere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 30 procent.

Derudover skal mindst to af fire kriterier være opfyldt:

Andelen af beboere mellem 18 og 64 år, der er uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 30 procent udregnet som et toårigt gennemsnit Andelen af dømte udgør mindst to gange landsgennemsnittet udregnet som et toårigt gennemsnit, Andelen af beboere mellem 30 og 59 år, der kun har en grunduddannelse, overstiger 60 procent af samtlige beboere i samme aldersgruppe Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige 15-64-årige i området er mindre end 65 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

I Kongevænget 1 boede der ifølge tal fra Indenrigs- og Boligministeriet den 1. januar 2020 1693 beboere, hvoraf 40,3 procent af dem var indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Blandt de 1693 beboere stod 31,3 procent uden for arbejdsmarkedet, og beboerne havde en gennemsnitlig indkomst på 63,4 procent i forhold til samme gruppe i regionen. De andre to parametre overskrides ikke.

- I dag griber kommuner og boligorganisationer ikke altid ind i tide, hvis store almene boligområder kommer ind i en negativ spiral. Derfor vil vi nu give adgang til de fleste af de redskaber, som gælder for udsatte boligområder. For os handler det om at hjælpe beboerne og skabe lige muligheder for alle børn, uanset hvor de vokser op i Danmark, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek

Ændringer i anvisningen Konkret skal boligområderne ifølge regeringens forslag fremover blandt andet forpligtes til at styre indflytningen via fleksibel udlejning. Kommunerne skal ikke længere have lov til at anvise udlændinge, som ikke er statsborgere i Danmark, EØS-lande eller Schweiz, og heller ikke personer på overførselsindkomster eller med domme for kriminalitet. Til gengæld foreslår regeringen, at de berørte kommuner fremover skal have adgang til at anvise til private udlejningsboliger.

Regeringen lægger derudover også op til en generel opdatering af parallelsamfundsaftalen, der skal samle op på nogle af de første års erfaringer med lovgivningen. Og så skal det være slut med at bruge ordet »ghetto« i lovgivningen om de områder, der er under omdannelse, skriver regeringen om udspillet.

- Ghettobetegnelsen er misvisende. Jeg bruger den ikke selv, og jeg mener, den er med til at skygge for det vigtige arbejde, der skal gøres i boligområderne. Hele denne indsats handler jo om at bekæmpe parallelsamfund og skabe en positiv udvikling i boligområderne, så man gør dem attraktive for et bredt udsnit af befolkningen, siger Kaare Dybvad Bek

På dagsordenen igen I Hillerød Kommune havde § 17, stk. 4 udvalget om styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel så sent som for en måned siden en orientering om Kongevænget 1 på dagsordenen.

Her foreslog Venstres medlem af udvalget, Thomas Elong at undersøge økonomien bag anvisninger til Kongevænget 1.

- Jeg har foreslået til mødet, at vi får belyst den økonomi, der er i at anvise i henholdsvis Skoleparken, Kongevænget og Sophienborg og så videre. Så vi får indblik i, hvad det koster. Der må være noget i tallene, siden vi bliver ved med at kigge på Kongevænget, når vi anviser folk til en bolig, sagde Thomas Elong efter mødet.

Udvalget bad desuden forvaltningen om at gå i dialog med boligselskabet og komme med forslag til, hvordan parterne i fællesskab kan påvirke nøgletallene for Kongevænget 1 i en positiv retning. Der gives en status på udvalgets møde i april.