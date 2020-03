Se billedserie Afdelingsleder Jamie Alexander Stevenson afslørede i går, at vinderbilledet er malet af Tobias og Rebecca (th).Foto: Camilla B. Aagaard

Rebecca og Tobias har malet Hillerøds portræt til dronningen

Hillerød - 09. marts 2020

- Hvornår kommer borgmesteren? Hvornår kommer hun? Kommer hun ikke snart?

Det kan være svært at vente, når man går i 3. klasse, og byens borgmester har meldt sin ankomst.

De to tredjeklasser på Grønnevang Skoles afdeling Jespervej var mandag samlet i billedkunstlokalet, hvor de i de sidste to-tre uger har arbejdet med at male billeder til dronningen. Men kun et af de mange flotte og farvestrålende malerier bliver sendt til dronningen, som en del af landets kommuners fødselsdagsgave til dronning Margrethe. Alle landets 98 kommuner er gået sammen om en samlet fødselsdagsgave, hvor hver kommune bidrager med et maleri lavet af elever fra 3. klasse.

Hillerøds bidrag blev afsløret mandag, og borgmester Kirsten Jensen var inviteret til at se de mange malerier, som Grønnevang Skole har lavet, samt selvfølgelig vindermaleriet.

Overraskede vindere

Der var helt stille, da borgmesteren trådte ind, og vindermaleriet, som er bestemt af skolens ledelse og billedkunstlæreren, blev afsløret. Det er malet af Tobias og Rebecca fra 3.b, som havde svært ved at forstå, at lige netop deres maleri nu skal ses af regenten.

- Det er helt vildt. Det havde jeg ikke troet, sagde Rebecca med et stort smil, mens Tobias tilføjede:

- Vi plejer ikke at arbejde så meget med farver, men det kan dronningen godt lide.

Temaerne for malerierne var »Dronning Margrethe II« og »et vartegn i min kommune«, og Tobias og Rebecca havde både fået deres skole, billedkunstlokalet, Frederiksborg Slot og legepladsen ved Posen med på billedet, ligesom også dronningen var tegnet ind øverst i maleriet.

Afdelingsleder i indskolingen, Jamie Alexander Stevenson, forklarede valget med, at det var fyldt med farver og former og glæde, og at det ville skille sig ud blandt de 98 malerier.

Man skulle næsten tro, at det var dronningen selv, der var kommet til Grønnevang Skole i går, for da afsløringen var overstået, måtte borgmesteren skrive autografer og stille op til selfies med børnene.

Malerier udstilles

Malerierne hænges op på Christiansborg Slot, så de kan udstilles for gæsterne til de forskellige arrangementer i forbindelse med den runde fødselsdag. Den 15. april - dagen før dronningens fødselsdag - vil der være en ceremoni, hvor to elever fra 3. klasse fra hver kommune sammen med dronningen vil se malerierne under overskriften »Børn fra Danmarks kommuner fejrer H.M. Dronningen«.

Alle de malerier, som eleverne på Grønnevang Skole har lavet, vil blive udstillet på rådhuset senere på året.