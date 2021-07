Ravbutikken, der har ligger ved Frederiksborg Slot i flere år, skal nu flytte, fordi lejekontrakten er udløbet. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Ravbutik ved slottet lukker og slukker

Ravbutikken Den Danske Skys lejekontrakt udløber

Hillerød - 20. juli 2021 kl. 18:30 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det er snart slut med at købe sig en ravhalskæde eller -fingerring ved Frederiksborg Slot.

Ravbutikken Den Danske Sky flytter nemlig til efteråret ud af lokalerne på Møntportvejen.

Det skyldes, at butikkens lejekontrakt med Slots- og Kulturstyrelsen om lokalerne udløber, nu hvor der snart er gået fire år, siden butikken åbnede.

Stor opbakning Butiksindehaver Zhen Sun ville ellers gerne have fortsat med at have sin butik i Hillerød:

"Jeg er meget glad for at have butik her. Både turister og lokale borgere køber ting i butikken. Jeg har oplevet stor opbakning, også fra de lokale hillerødborgere," siger han.

I butikken med den fornemme adresse 'Frederiksborg Slot 9' sælger Zhen Sun hovedsagligt naturlige ravsmykker, men også produkter som for eksempel vinpropper, køleskabsmagneter og slipsenåle med rav, og man kan også købe ravsæbe og ravskulpturer med meget mere.

Indehaveren har nu sat et skilt med ophørsudsalg ud foran butikken med den fornemme adresse. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Har mærket coronakrisen Butikken har stort set kun været åben i halvdelen af lejeperioden, da coronarestriktionerne har betydet, at Zhen Sun har måttet holde dørene lukket.

"Jeg har selvfølgelig også kunnet mærke her under coronaen, at jeg ikke har solgt så meget som før. Men jeg har stadig solgt nogenlunde - nok til at beholde butikken. Og jeg tror, fremtiden er lys - der skal salget nok blive godt igen," siger han.

Ifølge Zhen Sun ønsker Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot at overtage lokalerne. Slots- og Kulturstyrelsen har i stedet tilbudt ham nye lokaler ved Rosenborg Slot i Kongens Have i København, så der flytter han butikken hen.

Lige nu holder Den Danske Sky ophørsudsalg, og Zhen Sun forventer, at butikken lukker helt i Hillerød i slutningen af september for derefter at åbne på adressen Prinsessegade 9 i København.

Det Nationalhistoriske Museum har ikke nogen udmelding om lejemålets fremtidige brug på nuværende tidspunkt, skriver deres presseafdeling til Hillerød Posten.

