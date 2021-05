Se billedserie Rasmus Visby fortæller for første gang til Frederiksborg Amts Avis om det seneste år, hvor Hillerød Forsyning meldte han til politiet, der senere henlagde sagen, og hvor han selv har anlagt en injuriesag mod to tidligere direktører og bestyrelsesformanden i forsyningsselskabet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Rasmus Visby vil have en undskyldning for politianmeldelse: - Jeg har haft mange søvnløse nætter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rasmus Visby vil have en undskyldning for politianmeldelse: - Jeg har haft mange søvnløse nætter

Hillerød - 08. maj 2021 kl. 10:36 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

- Jeg vil bare gerne have en undskyldning for den måde, jeg er blevet behandlet på.

Rasmus Visby bladrer i en stak papirer, mens han taler.

Nederst finder han en udskrift af en tekst, han tidligere har slået op på Facebook. Det er en liste over de ting, som skete i Hillerød Forsyning i 2020: Fyringer af to direktører, afskaffelse af firmabilordningen, der blev indført regler for indkøb af kunst samt en regel om, at alle stillinger skal slås op, en bøde på 100.000 kroner for ulovlig spildevandsudledning så offentlighedens lys, høje direktørlønninger blev alment kendt, udmeldinger om større åbenhed og en ny ejerstrategi. Alt sammen noget som skete, efter at Rasmus Visby med sin podcast Visbys Verden i 2019 begyndte at grave i forsyningens økonomi.

Rasmus Visby fandt derudover en glemt rabat på over en halv million kroner for køb af møbler.

Udvalgte nedslagspunkter i sagen om Hillerød Forsyning Oktober 2019: Hillerød Forsyning får en bøde på 100.000 kroner for ulovlig spildevandsudledning fra Solrødgård

22. januar 2020: Hillerød Forsyning meddeler Rasmus Visby at han er meldt til politiet

August 2020: Hillerød Forsyning fyrer affaldsdirektør Peter Maltha Larsen og dropper ordningen med firmabiler som en del af lønpakken

28. august 2020: Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør en afgørelse, som pålægger Hillerød Forsyning at udlevere aktindsigt, som forsyningen tidligere havde givet afslag på

15. oktober 2020: Nordsjællands Politi henlægger sagen mod Rasmus Visby og sagen om falsk anmeldelse, som Rasmus Visby har anlagt mod Hillerød Forsyning

21. oktober: Hillerød Forsyning udsender en pressemeddelelse, hvor de skriver, at de er uenige i politiets beslutning om at henlægge sagen mod Rasmus Visby

Oktober 2020: Bestyrelsen for Hillerød Forsyning indfører nye retningslinjer for forsyningsselskabets kunstindkøb

Oktober 2020: Rasmus Visbys podcast Visbys Verden afslører, at Hillerød Forsyning i 2017/2018 glemte at få en rabat på over en halv million kroner i forbindelse med indløb af kontormøbler

19. november 2020: Bestyrelsen i Hillerød Forsyning fyrer adm. direktør Søren Støvring

16. december 2020: Byrådet i Hillerød vedtager ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning

23. februar 2021: Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Hillerød Forsyning for ikke at have givet Rasmus Visby indsigt i de dokumenter, forsyningsselskabet har, der omhandler ham selv. Tilsynet udsteder påbud om at udlevere kopier af dokumenterne

17. marts 2021: I et internt notat fremgår det, at Hillerød Forsyning er uenig i Datatilsynets afgørelse

April 2021: Hillerød Forsynings bestyrelse beslutter at indlede en advokatundersøgelse af en række forhold, der fandt sted under den forrige ledelse, blandt andet forvaltningen af selskabets leasingaftaler for firmabiler - I virkeligheden handler hele sagen om Hillerød Forsyning om, at man har to direktører, der blev ansat uden, at stillingerne blev slået op. De kom ind af bagdøren, da den gamle direktør ansatte dem begge to, fordi de tilsyneladende kendte hinanden fra gamle dage. Derudover har man en politisk bestyrelse, der ikke må tabe ansigt. Hillerød Forsyning er hele drivfaktoren i Hillerød. Uden Hillerød Forsyning kan man ikke få den vækst på 10.000 borgere, som man snakker så meget om. Du må derfor som forsyning ikke fejle på den her. Men i stedet for at agere professionelt og få ryddet op og rettet op på de fejldispositioner, der er lavet, så går man ned med hele skibet, siger han.

Affald og lønninger Rasmus Visby har været selvstændig i 25 år. Han har startet og solgt mange forskellige virksomheder, han ejer blandt andet et ejendomsselskab med ejendomme for et tocifret millionbeløb, og han er investor i et amerikansk medicinalfirma.

I 2018 flytter han med sin familie til Gadevang, og hurtigt undrer han sig over ordningen med afhentning af haveaffald. Han stiller spørgsmål, og det viser sig, at der er fejl i tallene, der ligger bag afskaffelsen af haveaffaldsordningen.

- Da jeg finder ud af det med haveaffaldet, så tænker jeg, at kommunen vil sige »Fedt, tak for det«. Det gør de ikke. De nægter det og slår ring om sig selv i byrådet, siger han.

I slutningen af 2019 begynder han igen at stille spørgsmål til forsyningen i forbindelse med, at prisen på affald stiger. Han begynder at søge aktindsigter. Da han lægger tal ud på Facebook, der viser direktørernes lønninger, eksploderer opmærksomheden omkring sagen. Han begynder at få tips fra borgere og medarbejdere om dyre møbler i personalerummet på Solrødgaard og om firmabilordningen. Han søger aktindsigt i begge sager.

Presset af anmeldelse En halv time efter den ene aktinsigtsanmodning, der er sendt den 22. januar, får han en mail fra daværende affaldsdirektør Peter Maltha Larsen om, at han er meldt til politiet.

- Jeg tænker, at det er fuldstændig kørt af sporet.

Rasmus Visby kontakter derfor daværende administrerende direktør Søren Støvring for at få det bekræftet, og Støvring inviterer ham til et møde. Her uddyber Søren Støvring, at han mener, at Rasmus Visby har chikaneret forsyningen og de ansatte, og meddeler ham, at han ikke længere kan få aktindsigt.

Den 27. april kontakter politiet Rasmus Visby.

- De siger, at jeg har stalket Hillerød Forsyning, og de har fået en anmeldelse fra advokatfirmaet Bech Bruun om, at jeg er kommet med trusler, og de vil også have polititilhold.

- Jeg bliver sur, for nu stopper festen. Det er hammer ubehageligt. Pludselig opdager jeg det kafkaske system. De har hyret Bech Bruun. De er ved at male et billede af mig som den sure, gale mand. Jeg har hele tiden stolet på systemet, men på det tidspunkt bliver jeg så presset, at jeg hyrer en temmelig dyr advokat, selvom det ikke er nødvendigt. Men for at svare igen. De vil bare have fat i nakken på mig, og paragraffen handler altså om fængsel i op til to år, siger Rasmus Visby.

Han har skrevet masser af mails og også optaget nogle samtaler undervejs. Han afleverer det hele til Nordsjællands Politi. Sideløbende med forsyningens anmeldelse af ham, anmelder Rasmus Visby Hillerød Forsyning for falsk anmeldelse. Et halvt år senere, den 15. oktober, henlægger Nordsjællands Politi begge sager.

- I det halve år har jeg mange søvnløse nætter. Jeg har det dårligt, for jeg ved, at jeg har ret, men jeg ved også, at systemet, jeg er oppe imod, er det kommunale forsyningsselskab og Bech Bruun.

- Jeg er utålmodig, når jeg snakker med folk. Jeg er ret skarp og hurtig og siger tingene, hvis de ikke passer. Min måde kan godt være konfronterende, det står jeg fuldstændig ved, og det har jeg selvfølgelig også taget til mig, siger han.

Bagvaskelse og injurier Da politiet vælger at henlægge sagen, forholder Rasmus Visby sig tavs. Men sagen eskalerer, da Hillerød Forsyning den 21. oktober sender en pressemeddelelse ud, hvor de skriver tak til Rasmus Visby for at finde den manglende rabat på en halv million kroner. De skriver også, at de er uenige i beslutningen om at henlægge sagen og kommer med en række udtalelser om sagen og Rasmus Visby.

- De skriver »tak, men i øvrigt mener vi stadig, at Rasmus er skyldig«. Der stopper festen, og så stævner jeg dem. Jeg bliver svinet til i den pressemeddelelse. Er det en måde at behandle en, der har fundet en halv million kroner?, siger han og fortsætter:

- De har bagvasket mig. Man kan få en opfattelse af, at jeg har gjort noget, der kan godtgøre den politianmeldelse af mig. Folk tænker, at der jo ikke kommer røg uden bål. Jeg havde mange søvnløse nætter i den periode. Jeg er presset, for jeg har en meget høj retfærdighedssans. Jeg svor for mig selv i de søvnløse nætter, at jeg ville tage den i retten. Jeg havde en forventning om, at politisagen ville blive droppet, så jeg var selvfølgelig lettet. Jeg havde også en klar ide om, at når politiet lagde sagen ned, så ville der gå to nanosekunder, så var de to direktører fyret, og som minimum var bestyrelsesformanden gået af selv. Det sidste skete jo så ikke, siger han.

I november i år er der derfor afsat to retsdage til den injuriesag, som Rasmus Visby har indbragt for Retten på Frederiksberg mod Søren Støvring og Peter Maltha Larsen samt bestyrelsesformand og viceborgmester Klaus Markussen (V).

Alvorlig kritik fra tilsyn Rasmus Visby har klaget til Miljø- og Fødevareankenævnet over Hillerød Forsynings afslag på at give ham aktindsigt. Desuden har han klaget til Datatilsynet over forsyningsselskabets afslag på at give ham indsigt i de dokumenter og registreringer, de har liggende, der omhandler ham. I februar i år udtalte Datatilsynet alvorlig kritik af Hillerød Forsyning og gav forsyningen påbud om at udlevere dokumenterne. En afgørelse som Hillerød Forsyning ikke er enig i.

- Det er som om Hillerød er på en anden frekvens end resten af landet. Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik og pålagt påbud. Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver deres afgørelser om afvisning af aktindsigter. Man bruger over 100.000 kroner hos Bech-Bruun på at politianmelde en borger. Politisagen falder til jorden med et brag, trods det forsætter man med hjælp fra et kommunikationsbureau, anklagerne i pressemeddelelse udsendt via Ritzau. Og senest Kammeradvokaten til endnu en undersøgelse. Hvor er bestyrelsens ansvar? Man skal ikke glemme, det er borgerne, der i sidste ende betaler gildet, siger Rasmus Visby.

Han er forundret over, at hverken ledelsen i Hillerød Forsyning eller politikerne i byrådet har rakt hånden ud og sagt undskyld for behandlingen af ham.

Rasmus Visby har boet i Gadevang siden 2018. Foto: Kenn Thomsen



- I virkeligheden, tror jeg, at de er bange for mig. Politikernes rolle i det her er, at de står last og brast om forsyningen. Det eneste, jeg har gjort, er at lægge fakta frem. Hvis der er en ting, der er helt 100 procent sikkert, så er det, at jeg ikke har fået resultater ved at ringe og råbe og skrige af dem. Jeg har fået resultater ved at lægge papir efter papir frem. Det er old school journalistik. Jeg har prøvet at få en dialog med Klaus Markussen flere gange. Han ignorerer mig. Jeg tror også, han er bange for mig, for jeg er ret godt inde i mit stof. Han skal stå tidligt op for at følge med mig, siger Rasmus Visby.

Uenighed om forlig Han har flere gange tilbudt et forlig. Senest et forligstilbud om, at hvis Hillerød Forsyning offentligt undskylder, at han blev meldt til politiet og beklager pressemeddelelsen fra oktober 2020 og betaler de omkring 200.000 kroner, som Visby har brugt på advokatbistand, så dropper Rasmus Visby injuriesagen samt en politianmeldelse af føromtalte pressemeddelelse.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning den 16. april godkendte bestyrelsen et forligsforslag om, at Rasmus Visby hæver de sager, han har anlagt, og at parterne betaler egne omkostninger. Bestyrelsen kunne dog ikke godkende det forslag, som Rasmus Visby har fremsat, »da det uberettiget ville påføre Hillerød Forsyning unødige omkostninger«.

- Hillerød Forsynings bestyrelse har forholdt sig til de forskellige forslag til forlig og har godkendt et forslag ud fra et ønske om at komme videre både fra hans side og bestyrelsens side. Så vi har taget handsken op, men protokollen fra mødet skulle først godkendes, og derfor har vi ikke kunne melde noget ud før nu, siger Klaus Markussen, der var inhabil og derfor ikke med i drøftelserne på bestyrelsesmødet.

Han afviser at svare på, om det betyder, at Hillerød Forsyning nægter at give Rasmus Visby en undskyldning.

Han ønsker heller ikke at kommentere injuriesagen mod ham.

Ifølge Rasmus Visby er forslaget, som bestyrelsen har godkendt dog taget af bordet for længst.

- Det forslag bestyrelsen har behandlet var et forslag, der bortfaldt den 26. marts, da de stillede krav om tavshedspligt omkring et eventuelt forlig, siger Rasmus Visby.

Dermed er der i skrivende stund stadig lagt op til, at parterne mødes i retten til november.

Hverken Søren Støvring eller Peter Maltha Larsen ønsker ikke at kommentere sagen.

Har ikke hevet plasteret af Rasmus Visby fortsætter ufortrødent med at grave i Hillerød Forsyning, og han har mere på vej, der snart bliver offentliggjort.

Han har tidligere luftet ideen med at lave en lokalliste, men nu afviser han at stille op ved kommunalvalget. Men han kunne godt finde på at stille op til forbrugerposterne i Hillerød Vand.

Han tvivler på Hillerød Forsynings udmeldinger om, at der nu bliver ryddet op, at der bliver større gennemsigtighed, og at man nu ser fremad.

- De har ryddet op, men det har de alligevel ikke. Det er kommunalpolitikere, der sidder i bestyrelsen. Hvem skal tage ansvaret for den her, det skal politikerne, men det kommer ikke til at ske. Så skal man skifte dem ud til næste valg, men det kommer ikke til at ske, for der er ikke nogen, der stiller op. Så længe, der ikke er nogen, der stiller op med f.eks. en borgerliste, så sker der ikke noget. Man har stadig ikke hevet plastret af, og det er det, der er problemet, siger han.

Hele Rasmus Visbys afdækning af de mange sager kan høres i podcasten Visbys Verden.

relaterede artikler

Dette gik galt, da Hillerød Forsyning købte møbler for millioner 08. maj 2021 kl. 10:36

Købte kontormøbler for næsten to millioner: Forsynings møbelkøb var fuld af fejl 08. maj 2021 kl. 10:36

Hillerød Forsyning sætter gang i advokatundersøgelse 08. maj 2021 kl. 10:36