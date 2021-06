Rasmus Visby stiller op ved det kommende forbrugervalg til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Rasmus Visby stiller op til valg i Hillerød Forsyning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rasmus Visby stiller op til valg i Hillerød Forsyning

Hillerød - 21. juni 2021 kl. 17:12 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Når der til efteråret skal findes to fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S, står Rasmus Visbys navn på listen over kandidater.

- Det er simpelthen fordi, det er nødvendigt. Jeg mener, at der skal noget kvalificeret modspil ind i bestyrelsen, siger Rasmus Visby.

Har afdækket flere sager

Rasmus Visby har gennem sin podcast Visbys Verden de seneste to år gravet flere møgsager frem om Hillerød Forsyning, der har skabt debat både i avisens spalter, på sociale medier og i byrådssalen. Høje direktørlønninger og en lukrativ firmabilsordning, kunstkøb, en glemt rabat på en halv million kroner for et møbelkøb og en politianmeldelse af Rasmus Visby, hvor politiet senere henlagde sagen, er bare nogle af de ting, som er kommet frem siden 2019. Sidste år blev både affaldsdirektøren og den administrative direktør fyret, og nu har Hillerød Forsynings bestyrelse sat gang i en advokatundersøgelse for at få undersøgt, om firmabilsordningen og firmakreditkort er blevet brugt uden for de aftalte rammer.

Til efteråret mødes Rasmus Visby i retten med de to nu fyrede direktører og bestyrelsesformand Klaus Markussen (V), for Visby har stævnet dem alle for injurier.

Vil ikke lave ballade

På trods af forløbet, hvor Rasmus Visby hele vejen igennem har været kritisk over for håndteringen af sagerne, mener han godt, at parterne kan arbejde sammen i en bestyrelse, hvis han bliver valgt ind til oktober.

- Jeg tror da, at der er nogen, der vil synes, det er et problem. Men jeg vil tage arbejdet alvorligt, og jeg vil være forberedt til møderne. Jeg vil ikke sidde der for at lave ballade, siger han.

Han har overvejet at stille op til valget det seneste år og kalder det for »det næste skridt i sit arbejde«. Kommer han ind, vil Visbys Verden stoppe med at grave og afdække, hvad der sker i Hillerød Forsyning, understreger han.

Valg hvert fjerde år

Der afholdes forbrugervalg til bestyrelserne for Hillerød Vand A/S og Hillerød Spildevand A/S hvert fjerde år. For at blive godkendt som kandidat skal man have 10 stillere, der anbefaler en. Rasmus Visby havde allerede i går over 20 indstillere.

Valget afholdes online i perioden fra den 24. september til den 24. oktober, og alle, der er privat eller erhvervskunde hos Hillerød Spildevand A/S og/eller Hillerød Vand A/S, kan stemme.