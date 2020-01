Rasmus Visby fortæller om Hillerød Forsyning

- Jeg taler med min nabo, en 80-årig dame, og hun skal til at køre sit haveaffald ned i den anden ende af byen. Samtidig er det dyrere at få hentet affald i Hillerød, end i København. Så jeg tænker, at det er mærkeligt, og så har jeg den artikel i baghovedet, hvor affaldsformanden er på top ti over de bedste betalte affaldsformand, siger han, og henviser til en opgørelse over honorarer til formænd for en række kommunale affaldsselskaber. Her ligger Hillerød nummer seks med et årligt honorar på 185.000 kroner for posten som formand for Hillerød Forsyning.