Rasmus Visby fastholder politianmeldelse mod Hillerød Forsyning

Hillerød - 18. november 2020 kl. 05:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Først meldte Hillerød Forsyning Gadevang-borgeren Rasmus Visby til politiet for chikane. Så anmeldte Rasmus Visby Hillerød Forsyning for falsk anmeldelse. For nylig henlagde Nordsjællands Politi begge sager, men det har ikke sat et punktum for sagen. For nu har Rasmus Visby, der længe har gravet i forholdene i Hillerød Forsyning, valgt at klage til Statsadvokaten over, at politiet har droppet hans sag om falsk anmeldelse. Det oplyser han på Facebook.

- Selvom jeg er stærk og ikke lader mig kue, så har sagen naturligvis haft store personlige konsekvenser for både mig og min familie. Og særlig groft er det, at sagen blot ties ihjel fra bestyrelsen og politisk side, skriver Rasmus Visby på Facebook, hvor han kalder sagen for groft magtmisbrug.

- I en sag, hvor de (Hillerød Forsyning, red.) med hjælp fra Bech Bruun, var gået usandsynlig hårdt til værks i anmeldelsen. Det har været en meget stor belastning, da jeg på ingen måde har gjort de ting, der er anmeldt. Men tvivlen om, at de kunne få ret, har jo hele tiden været til stede. Jeg kæmpede mod et kommunalt ejet selskab med hjælp fra et af Danmarks største advokatselskaber i en sag, hvor der tilsyneladende var ubegrænsede ressourcer på at få mig ned med nakken, skriver han.

Hillerød Forsyning har tidligere gjort klart over for Frederiksborg Amts Avis, at de ikke ønsker at gå videre med sagen, selvom de ikke er enige i afgørelsen, da de mente, at politianmeldelsen af Rasmus Visby var nødvendig for at beskytte selskabets medarbejdere.

- Vi meldte Rasmus Visby til politiet for at beskytte medarbejderne. Vores medarbejdere følte sig meget presset over den måde, som Rasmus Visby kommunikerede på over telefonen. Vores advokater vurderede, at det kunne ende med en arbejdsmiljøsag, hvis vi ikke gjorde noget, forklarede administrerende direktør i Hillerød Forsyning, Søren Støvring, til Frederiksborg Amts Avis i den forbindelse, mens senioradvokat Poul Gade fra Bech Bruun supplerede:

- Det fremgår af afgørelsen, at offentligt ansatte skal tåle mere end andre, når det kommer til chikanesager - det er vi ikke nødvendigvis enige i.

Statsadvokaten skal nu undersøge Rasmus Visbys anmeldelse for falsk anmeldelse. Rasmus Visby har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere over for Frederiksborg Amts Avis.

