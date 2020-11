Rasmus Visby er tilfreds med direktørfyring

Et flertal i Hillerød Forsynings bestyrelse valgte torsdag morgen at fyre administrerende direktør Søren Støvring efter en lang række sager, der har belastet Hillerød Forsyning.

Flere af sagerne er blevet afsløret af Gadevang-borgeren Rasmus Visby, der igennem mange måneder har søgt aktindsigt og gravet i forsyningens økonomi.

De mange møgsager handler blandt andet om høje lønninger til direktørerne, dyre firmabiler, kunstindløb, en glemt rabat på 500.000 kroner for kontormøbler og en politianmeldelse mod Rasmus Visby, som Nordsjællands Politi senere valgte at henlægge.

Rasmus Visby er tilfreds med, at bestyrelsen nu har fyret Søren Støvring, men han mener, at også bestyrelsen burde tage mere ansvar.

- Jeg er tilfreds med, at de to direktører, der står bag politianmeldelsen, ikke er i Hillerød Forsyning længere. Det undrer mig, at fyringen af Søren Støvring ikke er sket før. Men Klaus Markussen har også spillet en rolle, og bestyrelsen har været det bekendt, så jeg synes stadig, at der er nogle, der mangler at tage et ansvar. Det savner jeg, siger Rasmus Visby.