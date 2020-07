Ramt af indbrudsbølge

En række familier er i weekenden vendt hjem fra strand og ferie til et aldeles kedeligt syn. Mens folk har været væk hjemmefra, er kriminelle gået på hugst i Hillerød. Hele syv steder har der for nylig været indbrud og forsøg på det samme, fremgår det af politiets døgnrapport.

På Regnbuen er der søndag ved middagstid blevet stjålet tre cykler, et tv, en computer og en spillekonsol, efter et badeværelsesvindue er blevet brudt op.

Natten til fredag blev en soveværelsesdør brudt op til et hus på Kongens Vænge, men det er endnu ikke opgjort, hvilke genstande, der er forsvundet. Senere fredag om formiddagen har der både været indbrud på Slotsherrensvej, hvor der er stjålet smykker og sølvtøj - indgang her er sket gennem et opbrudt vindue i badeværelset - og på Elmevej, hvor et vindue blev brudt op, og danske og udenlandske kontanter blev stjålet. Et mislykket indbrudsforsøg på Stutmestervej skete også i løbet af fredagen.