Se billedserie Da kvinden så bussen, tog hun instinktiv sine hænder op foran sig, og hun brækkede begge sine håndled i sammenstødet med bussen. Foto: presse-fotos.dk

Send til din ven. X Artiklen: Ramt af bus: Røg tre måneder på hospitalet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ramt af bus: Røg tre måneder på hospitalet

69-årig kvinde blev indlagt i tre måneder med adskillige knoglebrud, efter hun blev ramt en af bus i et fodgængerfelt midt i Hillerød. Nu er buschaufføren dømt for ulykken.

Hillerød - 01. juli 2021 kl. 16:51 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

5. maj 2020 blev en 69-årig kvinde ramt af en bus i krydset ved Marie Mørks Skole midt i Hillerød. Kvinden var ved at gå over fodgængerfeltet, da hun blev ramt af bussen, så hun fløj flere meter før hun ramte asfalten. Ved ulykken brækkede hun begge håndled, den ene arm, en skulder og otte ribben. Kvinden punkterede også en lunge ved ulykken, og endte med at være indlagt på hospitalet mere end tre måneder.

Den 55-årige buschauffør, der sad bag rattet, blev kort efter ulykken sigtet af politiet for ikke at have overholdt sin vigepligt. Han nægtede sig skyldig, og blev 21. juni fremstillet i retten, tiltalt for uagtsom legemsbeskadigelse, fremgår det af en dombog fra sagen.

Ulykken skete, da bussen kom kørende i sydlig retning ad Søndre Jernbanevej og skulle svinge op mod Hillerød Station.

Buschaufføren forvalte i retten, at han på tidspunkter for ulykken, klokken 10.53, havde været på arbejde og kørt bus siden klokken 6.30 om morgen, og endnu ikke haft en pause. Nu var han på vej fra Sophienlund mod Hillerød Station, og skulle lave et venstresving gennem krydset.

Han afventede at modkørende biler skulle køre lige ud i krydset, og så foretog han venstresvinger og kørte ud i fodgængerfeltet.

Han så ikke, at der var personer i fodgængerfeltet. Måske var der fordi, der var en køreplan klistret op på bussens forrude, sagde han i retten. Da fodgængeren blev ramt, så han hende ryge ud på vejen.

Den 69-årige kvinde, der blev ramt af bussen, vidnede også i retten.

Hun fortalte, at hun var på vej til læge, og skulle over vejen. Da hun så, at der var grønt, gik hun ud i fodgængerfeltet i almindeligt temo. Pludselig så hun ud af øjenkrogen, at en bus svingede i retning mod hende. Da hun opdagede bussen, var den helt tæt på hende. Hun husker, at hun instinktivt sine hænder op i luften, men derudover husker ikke klart, hvad der skete.

Umiddelbart efter ulykken blev kvinden kørt på hospitalet i ambulance, og ifølge dombogen endte hun med at være indlagt hele sommeren. Først 14. august blev hun udskrevet. Hun fortalte i retten, at hun fortsat har mén efter ulykken. Blandt andet kan hun ikke løfte højre arm ret meget, hendes hukommelse har taget skade og hende håndled fungerer ikke optimalt.

Et vidne til ulykken var også indkaldt til retsmødet. Hun fortalte, at hun kom kørende i sin bil fra Hillerød Station og skulle dreje til højre, da hun også den dag skulle til Retten i Hillerød. Fra sin bil så hun da en kvinde gå ud i lyskrydset, hvor hun blev ramt af bussen og fløj et par meter, fortalte hun i retten.

Tilbage i maj 2020 var den nye bygning på Marie Mørks Skole endnu ikke bygget færdigt, og der stod et stort stillads på hjørnet. Vidnet sagde i retten, at det kunne være på grund ag stilladset, at buschaufføren overså kvinden.

Efter vidneudsagnene fandt retten, at den 55-åruge mand ikke har har optrådt hensynsfuld og udvist agtpågivenhed, og han dermed uagtsomt har pådraget kvinden de betydelige fysiske skader. Han fik en dom på 20 dagbøder a 300 kroner, og fik derudover en betinget frakendelse af retten til at køre i tre år. Desuden skal han betale sagens omkostninger, fremgår det af dombogen.