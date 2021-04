Se billedserie Christina Thorholm er glad for, at hun stadig har opbakning til en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra sine partifæller på Christiansborg. Foto: Martin Warming

Radikalt byrådsmedlem fik kaffen galt i halsen over udmelding om motorvej

Hillerød - 28. april 2021 kl. 16:47 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

De radikales transportordfører Rasmus Helveg Petersen sagde for nylig, at han hellere vil bruge pengene på at forbedre den kollektive trafik fremfor en forlængelse af Hillerødmotorvejen til Hillerød.

Men nu blæser der nye vinde fra Radikale Venstre.

"Jeg er ked af, at der er opstået usikkerhed omkring, hvor de radikale står i forhold til en forlængelse af Hillerødmotorvejen, men jeg er glad for, at jeg med klar røst kan sige, at vi kommer til at arbejde for både og. Jeg har sådan set hele tiden sagt, at jeg støtter en forlængelse af motorvejen, men at vi også skal have den kollektive trafik med," sagde det radikale folketingsmedlem Martin Lidegaard til Hillerød Posten efter et møde på C4 Videncenter i Hillerød i sidste uge.

Her mødtes han og Andreas Steenberg, der er politisk ordfører for de radikale, med Erik Helmer Pedersen, der er direktør i C4, og de to radikale byrådsmedlemmer Christina Thorholm og Jørgen Suhr.

Mere af det grønne Christina Thorholm var ved at få sin kaffe galt i halsen, da hun hørte, at den radikale trafikordfører hellere ville bruge pengene på kollektive trafik fremfor en forlængelse af motorvejen.

"Jeg tog kontakt til Martin Lidegaard med det samme, da det er ham, der er valgt i Nordsjælland. Han har jo tidligere meldt ud, at han er for en forlængelse at motorvejen, så derfor regnede jeg sådan set også med, at vi stadig havde hans opbakning - og det har vi da også. Det betyder så meget for Hillerød og Nordsjælland, at der kommer den udbygning," siger Christina Thorholm, der nu er mere rolig efter sit møde med sine to partifæller fra Christiansborg.

"Vi har sagt til regeringen, at vi kan tilslutte os den pakke, der er lagt frem, men at vi også kommer til at kæmpe for mere af det grønne. Men i den pakke, som regeringen har lagt frem, ligger der jo også en færdiggørelse af motorvejen til både Frederikssund og Hillerød, og det skal der til for at sikre både den sociale og økonomiske bæredygtighed," sagde Martin Lidegaard til Hillerød Posten efter mødet på C4.

Fem-minutters drift De radikale vil også have undersøgt mulighederne for en S-togsbane mellem Farum og Hillerød og fem minutters drift på S-togene til og fra Hillerød.

"Det er rigtigt, og det har vi sådan set også sagt hele tiden, at det er ikke nok kun at få flere veje. Vi bliver også nødt til at have en bedre kollektiv trafik, og derfor er vi glade for, at regeringen også vil bruge penge på en ombygning af Hillerød Station. Vi kommer til at kæmpe for en forundersøgelse af en S-togsbane mellem Farum og Hillerød, det vil være et stort løft af den kollektive trafik, og vi skal også have en bedre integration mellem lokalbanerne nord for Hillerød og S-togsnettet. Og så vil vi have hurtigere og mere drift på både Hillerød- og Frederikssundbanen med henholdsvis fem og ti minutters drift," sagde Martin Lidegaard.

Og det falder fuldstændig i tråd med det, de radikale i Hillerød har kæmpet for, siger Christina Thorholm.

"Vi har jo også i byrådet haft rigtig meget fokus på at få fem-minutters drift på S-togsnettet, så i byrådet er vi opmærksomme på at skabe bedre forhold for både trafikanterne og dem, der rejser med den kollektive trafik," siger hun.

Mange dødsulykker Ifølge Christina Thorholm har der været seks dødsulykke på Hillerødmotorvejens forlængelse de sidste syv år, og der er i gennemsnit 50 ulykker om året på vejen.

Og de tal gør et stort indtryk på Martin Lidegaard.

"Sikkerhedsargumentet har været bragt for lidt frem. Det er nogle uhyggelige døds- og ulykkestal for motorvejsforlængelsen, og det er måske vores bedste argument. Jeg tror fuldt og fast på, at vi får færdiggjort Hillerødmotorvejen nu, men kampen bliver, at vi også skal have det det til at ske så hurtigt som muligt. Hvis det her koster et menneskeliv hvert år, så kan det ikke gå hurtigt nok," lød det fra Martin Lidegaard.

I det infratrukturudkast, som regeringen har præsenteret, er en udvidelse af Overdrevsvejen i Hillerød til en firsporet vej ikke med. Det er et projekt, der vil koste omkring 70 millioner kroner, og det vil de radikale også kæmpe for at få med i infrastrukturaftalen, lovede Martin Lidegaard under mødet på C4.

