Se billedserie Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Radikal løsning for helheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radikal løsning for helheden

Hillerød - 24. november 2017 kl. 06:20 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var hensynet til det lange perspektiv og et bredt og frugtbart samarbejde i det kommende byråd, der blev udslagsgivende for Radikale Venstre. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Partiet gik ét mandat til to mandater og var i en position, hvor de kunne have tænkt parti-egoistisk og peget på sig selv til at bære borgmesterkæden eller have gået efter et rødt flertal, men der blev holdt fast i det parole, som man gik til valg på: et bredt samarbejde henover midten og med de to største partier, Venstre og Socialdemokratiet, inkluderet.

Radikale befæstede endda sin position på den politiske midte ved at gå fra én til to pladser i byrådet, og det er første gang i mange år, at partiet er så stærkt repræsenteret i byrådet.

- Det eneste, der giver mening for Radikale er den løsning, der nu er kommet. Vi har hele tiden arbejdet for en bred konstituering. At se bort fra at så mange har stemt Venstre, ville være at afgrænse en masse vælgere. Af respekt for de afgivne stemmer var det den løsning, som vi gik efter, siger Christina Thorholm, der har repræsenteret Radikale i byrådet de seneste otte år.

Venstre, Socialdemokratiet og Radikale talte længe sammen, men til sidst blev Radikale bedt om at forlade forhandlingerne, og så trak Socialdemokratiet det længste strå i kraft af det flertal, der lå bag den nye borgmester Kirsten Jensens parti.

- Venstre ville have Klaus Markussen som borgmester, men vi pegede på Kirsten Jensen. Radikale stemmer er røde stemmer, for det matcher bedst vores værdier omkring bl.a. miljø, og vores vælgere har sagt, at de vil have Kirsten Jensen som borgmester, men som sagt: vi ville have Venstre med af de årsager, jeg har nævnt. Men også fordi liberale synspunkter nogle gange er med til at skabe forandring, siger Thorholm.

- Hvis parterne ikke selv kunne finde ud af det, havde det været en mulighed med en radikal borgmester, men det er ikke »naturligt« at et lille parti tager den post, siger Christina Thorholm.

Men hvordan stiller det så Radikale i konstitueringen? Det tegner ikke til at I får mere indflydelse?

- Vi har en plads i Økonomiudvalget, og jeg er formand Social- og sundhedsudvalget. Det er ikke sikkert, at vi får mere udbytte, end hvad der svarer til det, men det er så den pris, vi betaler for den brede konstituering, der inkluderer Venstre, siger Christina Thorholm.

I det nye byråd får hun selskab af 59-årige Jørgen Suhr, der i andet forsøg er valgt ind. Hans interessefelt ligger omkring skole, fritid og idræt. Det andet radikale mandat er resultat af valforbundet med Alternativet, der ikke kom ind, men Radikale er alligevel gået frem i forhold til 2013, nemlig fra 1447 stemmer til 1608.

- Med Jørgen får jeg ikke bare en god samarbejdspartner i det daglige, men også en, der fagligt supplerer mig rigtig godt. Han har også viden og erfaring fra erhvervsområdet, fortæller Christina Thorholm.