Radikal debutant vil investere i børn og unge

- Jeg mener vi skal have mere ambitiøse politikere i forhold til klimadagsorden, og jeg mener vi skal have en klimalov med bindende mål. Og så skal vi forbedre den forebyggende indsats for at sikre en sund aldring og flere år i livet.

- Jeg tror den her pensionsdiskussion kommer til at fylde fortsat. Der vil jeg supplere med, at det er mærkbart, at der er stor forskel på, hvor gamle vi bliver i forhold til vores uddannelsesniveau. Det handler om vores arbejde, men også om den livsstil, vi har. - Og så kommer diskussionen med de mere radikaliserede partier om, hvordan vi skal behandle vores flygtninge. Men jeg synes klimadagsorden og hvordan vi bringer Danmark videre med velfærd er et meget større tema for os. For det kræver, at vi tænker klogt i forhold til at vores befolkning er højtuddannet, og at vi har tillid til hinanden, siger hun.