Sådan ser forsiden på Kongebogen ud. Pressefoto

Rabatbog skal hjælpe trængte foreninger

Hillerøds foreningsliv får nu en tiltrængt hjælpende hånd fra Hillerød Events

Hillerød - 24. november 2020 kl. 06:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerøds foreninger har haft et hårdt år rent økonomisk. De fleste foreninger plejer at tjene penge lidt penge til deres foreningskasser ved at afholde eller hjælpe til ved en lang række forskellige arrangementer, men de fleste arrangementer har som bekendt været aflyst i år på grund af corona. Men nu får foreningerne en tiltrængt hjælpende hånd fra Hillerød Events. Hillerød Events har nemlig fået lavet 'Kongebogen', som foreningen kan være med til at sælge. Bogen koster 250 kroner, og overskuddet fra bogen går til foreningerne og Hillerød Events.

Kongebogen er fyldt med rabatter til 42 af byens butikker, og ifølge Hillerød Events tjener man de 250 kroner, som bogen koster, hjem flere gange, hvis man gør brug af alle rabatterne i bogen. Carsten Larsen, der er formand for Hillerød Events, håber, at bogen kan være med til at skaffe lidt økonomi til foreningerne.

"De foreninger, der gør en arbejdsindsats for at sælge bogen, får en del af indtjeningen, og resten af pengene går til Hillerød Events, så vi kan bruge dem til at investere i fremtiden og lave nye events," fortæller Carsten Larsen.

God gaveide Der er ikke noget redaktionelt stof i bogen - udover lidt tekst om, hvad Hillerød Events er. Bogen er altså mest af alt en bog med en masse gode rabatter i, fortæller Carsten Larsen, der håber, at Hillerøds borgere og virksomheder vil tage bogen til sig.

"Det er da eksempelvis en meget god julegaveide til sine medarbejdere eller kunder," lyder det fra Carsten Larsen, der forklarer titlen på bogen med, at Hillerød er en rigtig kongeby

"Jeg synes, det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i vores dna, og vores dna er, at vi kommer fra Hillerød, der er en kongeby. Og så kan man da også godt føle sig lidt som en konge, hvis man gør brug af alle rabatterne i bogen," siger han.

Når man har benyttet rabatten i en af de 42 butikker, får man et stempel og en underskrift, og når en side er fyldt, kan man aflevere den i SuperBrugsen i Ullerød og deltage i lodtrækningen om seks gavekort på 1.000 kroner til supermarkedet. Der er blandt andet rabatter til Chokolade Mageriet, Mr. Monopol, Royal Taste, Imerco, Jan Ehlers og Vinhuset Stoltz i bogen.

På Hillerød Events hjemmeside er der en oversigt over, hvor man kan købe bogen.