Råstofplan kan gøre marker til grusgrav

Et område på 30 hektar nord for Skævinge udlægges til graveområde i ny råstofplan. Et område i Lystrup udlægges til interesseområde i planen.

Hillerød - 22. oktober 2021 kl. 11:26 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Under mulden på markerne nord for Skævinge ligger 740.000 kubikmeter sand- og grusfyld, som kan bruges til byggeri. Og skulle der være en grundejer i området, som har lyst til at kaste sig ud i at være grusgraver, er vejen nu banet. Et 30,2 hektar stort område er nemlig nu med i Regionens råstofplan som graveområde. Det vil sige, at jordejerne kan søge Hillerød Kommune om en gravetilladelse. Får kommunen sådan en ansøgning, skal den gives med de miljøkrav, kommunen fastlægger.

Den nye råstofplan blev vedtaget af regionsrådet den 12. oktober.

Hillerød Kommune protestede tilbage i 2020 mod planerne på grund af en række bekymringer, blandt andet om grundvandet. Graveområdet ligger nemlig i det grundvandsdannende opland til St. Lyngby Vandværk og Æbelholt Kildeplads. Men der er ikke redegjort for, hvordan en grusgrav vil påvirke grundvandsdannelsen, og de afværgetiltag, regionen skitserer, som skal beskytte grundvandet, er ikke gode nok, mener Hillerød Kommune.

Der er også registreret eksemplarer af den beskyttede løgfrø i to vandhuller i området. Desuden mener Hillerød Kommune ikke, at det er undersøgt godt nok, hvordan trafikken i området vil blive påvirket af en råstofgrav, og Hillerød Kommune mener også, at det vil være nødvendigt at anlægge nye veje, hvis der etableres en grusgrav.

Kan det friste? Louise Colding Sørensen (S), formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Hillerød Kommune, er stadig imod, at området udlægges til graveområde, men hun tror ikke, at det står lige for, at der etableres en grusgrav der.

- Min opfattelse er, at de lodsejere, der bor derude, ikke er interesseret i, at der kommer en grusgrav derude. Det er jo de lodsejere, der ejer jorden, der suverænt bestemmer, om der skal graves eller ej, og vi må håbe på, at lodsejerne synes det er fornuftigt at lade det ligge, som det er, siger hun og fortsætter:

- Som politiker synes jeg alligevel, at det er ærgerligt, at det er udpeget til graveområde. Man ved jo ikke, hvad fremtiden bringer. Det er jo dejligt, hvis lodsejerne er enige om, at de ikke vil have en grusgrav, men man aner jo ikke, om der er nogen, der vil føle sig fristet, siger hun.

Området ejes af en række forskellige grundejere, blandt andet ejer Naturstyrelsen et stykke af jorden.

De 30 hektar har længe været en del af et større interesseområde for råstoffer, hvor der i 2018 blev foretaget råstofboringer, der viste, at der under et lerlag findes sand og grus. I det konkrete område vurderes det, at der kan findes 0,74 millioner kubikmeter primært sand, men også grus, som kan bruges til sand- og grusfyld samt vej og anlæg.

Området var også udpeget som graveområde i Region Hovedstadens første forsøg på at lave sin råstofplan 2016-2020. I 2019 blev den råstofplan underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet, men nu er det altså lykkedes regionsrådet at vedtage en gældende råstofplan, og her er området i Skævinge fortsat med.

Nyt interesseområde Der er også kommet et nyt interesseområdet på kortet over Hillerød, et område syd for Lystrup. Arealet, som i dag er landsbrugsjord, ligger cirka 400 meter syd for Lystrup, mellem Lindholmvej og Hørup Skovvej. Det meste af området ligger i Hillerød Kommune, men strækker sig også ind i Frederikssund Kommune.

Området ligger lige på kanten af Naturpark Mølleåen, som er udpeget til nationalt geologisk interesseområde med et netværk af tunneldale. Men som i de fleste andre geologisk interessante områder er der også potentiale for udvinding af råstoffer i det bakkede landskab.

Regionen skriver i Råstofplanen, at der er gennemført en miljøvurdering af interesseområdet Lystrup. »På baggrund af miljøvurderingen vurderes det ikke at være sandsynligt, at udpegningen af området som interesseområde vil indebære en væsentlig påvirkning af miljøet,«, står der.

Når et område udpeges til interesseområde, er det et skridt på vejen til at blive graveområde. Det kræver dog yderligere undersøgelser, før området i en senere råstofplan kan blive udpeget til graveområde.

