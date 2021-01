Pusher får ny dom

Under en ransagning tilbage i juni 2019 med narkohunde på hans adresse på Rosenvej i Tulstrup fandt politiet 55,3 gram amfetamin, fordelt i 12 salgsposer. Poserne lå i køkkenet og i en fleecejakke i et skab i soveværelset. I baghaven fandt poliitet 26,3 gram hash, og i en køkkenskuffe lå en digitalvægt med rester af hvidt stof.

Året før havde manden fået en dom på 8 måneder fængsel, også for at sælge stoffer. Dengang var det efter et anonymt tip til politiet, som under en ransagning fandt store mængder hash, amfetamin og andre stoffer i hans hus, at han blev anholdt og siden tiltalt og dømt. Det var denne straf, han var under prøveløsladelse fra, da politiet igen fandt stoffer i huset på Rosenvej.