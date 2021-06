Se billedserie Kulturarrangørerne i Hillerød håber på mere opbakning efter coronakrisen til deres events - for eksempel Dizzy Mizz Lizzy i Royal Stage fredag. Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Publikum svigter kulturarrangører: - Vi har brug for opbakning

For kulturarrangørerne i Hillerød Kommune er coronakrisen langt fra overstået

Hillerød - 25. juni 2021 kl. 05:15 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det kan godt være, smittetallene er lave lige nu - men coronakrisen er langt fra overstået for kulturlivet i Hillerød.

Kulturarrangørerne oplever nemlig stadig, at det er svært at sælge billetter til koncerter, teaterforestillinger og biograffilm - og gæsterne lader vente på sig både i biblioteket og på museerne.

"Der er mange, som har ændret vaner under coronakrisen. Nu har der været et helt år, hvor man ikke kom ud til noget som helst - og så har mange vænnet sig til, at man ikke behøver at gå ud at spise eller til koncert. Så det er en generel udmelding fra kulturarrangørerne, at det går langsommere, end det plejer med at sælge billetter og få folk ud," siger Carsten Larsen, som er formand for Hillerød Byforum og direktør i Royal Stage.

Udfordringen med at få solgt billetter og hevet gæsterne ind igen blev for nylig drøftet på et møde i Hillerød ByForum for kulturarrangører. På mødet deltog repræsentanter for ni kultursteder og -foreninger - og alle oplever udfordringer.

Kulturel genoptræning De oplever både, at mange er blevet så vant til den hjemlige trummerum, at både de sociale og kulturelle 'muskler' skal genoptrænes, men også at mange gæster har oplevet at købe billetter til arrangementer, der er blevet aflyst eller udsat igen og igen. Så mange tænker måske, at billetkøb er forbundet med stor usikkerhed og en masse bøvl.

I Hillerød Byforum har kulturarrangørerne sammen formuleret et fælles opråb - sendt ud som en pressemeddelelse, - hvori de gør opmærksom på sig selv og opfordrer folk til at købe billetter og støtte kulturlivet i byen.

"Vi skal have en kulturel genoptræning. Vi skal have mindet folk om, at det er fedt at komme ud at høre levende musik, se teater og så videre. Vi skal have ændret vanerne, så folk er ikke bliver ved med at være så tilbageholdende og tænke 'vi kan godt vente lidt endnu'," siger Carsten Larsen.

Tilbageholdende Også i musikforeningen De Røde Veste, som arrangerer foredrag, stand up og koncerter i Støberihallen, oplever de, at publikum er tilbageholdende med at købe billetter.

"Vi sælger ingen billetter. Jeg tror, jeg solgte to i denne uge (sidste uge, red.) og fire i sidste uge. Vi er selvfølgelig også tidligt ude, da vi først har arrangementer til efteråret. Men hvis vi havde sat koncerten med Lis Sørensen til salg i et normalt år, så tror jeg, der var udsolgt nu. Det her er noget, vi ikke har oplevet før," siger formand Ole Christiansen,

De Røde Veste måtte i 2020 udskyde fejringen af deres 10-års-jubilæum, som markeres med et større program end vanligt. De skyder lidt ekstra penge i navnene, blandt anddre Lis Sørensen, og præsenterer desuden standup med Thomas Warberg og Andreas Bo, koncert med Pernille Højmark og Det Kompetente Orkester, foredrag med Nikoline Werdelin med mere.

To af arrangementerne, Die Herren-koncert og Warbergs show, er udskudt fra sidste år, så der er solgt billetter til dem, men de er endnu ikke udsolgt. Og hvor mange mennesker, der helt præcist må være i Støberihallen på det tidspunkt, er også usikkert, så der kan komme endnu flere billetter i salg.

"Vi har et fyldigt og godt program, men hvorfor vi ikke sælger billetter, kan jeg ikke svare på. Måske er folk nervøse. Men jeg regner med, at folk til efteråret har fået prøvet af, at der ikke sker noget ved at komme ud i kulturlivet. Jeg håber, der kommer mere gang i salget efter sommerferien. Men ingen ved jo, hvordan verden ser ud til den tid. Så det er rigtig kedeligt," siger Ole Christiansen.

Han har forståelse for, at folk er forsigtige:

"Men vi glæder os til, at holdningen ændrer sig. For vi gør jo det her for byen og for at præsentere noget godt for byen. Det sætter vi en ære i. Jeg er også fortrøstningsfuld for fremtiden. Jeg tror på Hillerød, og jeg håber, Hillerød tror på os," siger han.

Overrasket direktør Som direktør i Royal Stage har Carsten Larsen også oplevet, at salget til koncerter som TV2 og Dizzy Mizz Lizzy har været langt mindre end forventet.

"Vi fik mulighed for at dele TV2-koncerten op i to og fik 500 ekstra billetter - men vi fik kun solgt 30. Og til Dizzy Mizz Lizzy 25. juni har vi pt. stadig 400 billetter ud af 1.000 til salg. Hvis det havde været før coronatiden, havde der været udsolgt. Så kunne vi have solgt 1.500 billetter. Der kan selvfølgelig være nogle rammer som prisen og at sidde ned, der holder folk tilbage, men jeg overrasket, for jeg har gået og hørt, hvor meget folk glæder sig til at komme ud og opleve kulturlivet igen. Vi havde også en fantastisk koncert med D-A-D, og det var tydeligt, at publikum havde savnet at komme ud igen. Men mange virker stadig nervøse - og det er det billede, jeg også får, når jeg taler med arrangører andre steder i landet," siger han.

Firmaarrangementer Det manglende billetsalg presser kulturarrangørerne på pengepungen, og der er brug for opbakning fra borgerne for at sætte hjulene i gang igen.

"Nu håber vi, at der er masse mennesker, som får en helt masse gode oplevelser ude i kulturlivet og fortæller det videre til andre. For det er fedt at komme ud at se teater eller høre musik. Vi vil også markedsføre os mere og opfordre virksomheder til at invitere deres personale ud og lave et firmaarrangement til en kulturoplevelse i byen. Man kan også give sine medarbejdere et gavekort til et kulturarrangement. Vi håber i hvert fald, at der er nogle virksomheder, som gerne vil støtte op om kulturen på den måde og samtidig give deres medarbejdere en god oplevelse," siger Carsten Larsen.

De ni kulturarrangører, som deltog på mødet er - udover Royal Stage og De Røde Veste - Hillerød Musik & Teater, Café Slotsbio, Museum Nordsjælland, Nordisk Film Biografer, Jazz i Rosenhaven, Hillerød Bibliotek og Klaverfabrikken.

De har alle nye programmer, udstillinger og film på plakaten, som man kan studere nærmere på deres hjemmesider.

