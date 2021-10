Se billedserie Liv Johns har åbnet ny klinik i Hillerød og nyder at gå tur om Slotssøen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Psykoterapeut og coach har åbnet klinik i Hillerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Psykoterapeut og coach har åbnet klinik i Hillerød

Hillerød - 09. oktober 2021 kl. 13:50 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

60-årige Liv Johns har de seneste fem år haft klinik i Farum - men nu er hun også rykket til Hillerød.

Hun åbnede for nylig en ny klinik i lokaler på Frederiksgade 2, 2. sal, i Hillerød.

"Hillerød er et knudepunkt i Nordsjælland, og jeg vil gerne være der, hvor klienterne er. Der er umiddelbart flere, der søger hjælp og er åbne over for at søge hjælp, i Hillerød end i Farum, og de to byer ligger godt i forhold til hinanden," siger Liv Johns, der også bor i nærheden, nemlig i Stavnsholt.

Slotssøen som medicin Nu nyder Liv Johns, som blev uddannet psykoterapeut i 2010, at bruge sine pauser på at gå en tur omkring Slotssøen.

"Jeg er vild med at være her i Hillerød, fordi jeg kan altid kan gå rundt om søen. Jeg har jo fortalt mine klienter i mange år, at de skal komme ud at gå, især når de har stresstanker - og det er jo også vigtigt for mig lige at gå i en halv time. Det nyder jeg, og det er jo en slags medicin. Man kan se de klare, horisontale linjer og mørke den ro, det giver, når der ikke er alt for meget at forholde sig til," siger Liv Johns, som også har oplevet, at nogle klienter, som havde svært ved at snakke, åbnede mere op på en gåtur rundt om søen.

Skiftede ham Liv Johns har været lærer i mange år, men har altid gerne villet arbejde med mennesker. Derfor skiftede hun spor og blev psykoterapeut - og hun betegner det også som et "hamskifte":

"Jeg skiftede ham og et fik bedre selvværd ved at satse på det, jeg allerhelst ville. Samtidig fik jeg skiftet ham fra, at jeg ikke oplevede mig selv som værende god nok, til at jeg ved, jeg er lige så god som alle andre. Jeg har også adskilt mig fra min fortid og de svigt, jeg oplevede som barn," siger hun.

Angst og love fitness I sin klinik arbejder Liv Johns både med klienter med angst, stress og traumer. Mange har for eksempel oplever udfordringer under coronatiden med angst, som ifølge Liv Johns forstærkes af, at vi ikke har gjort op med fortidens sår. For unge kan angst blive så styrende, at de dropper ud af deres uddannelser - og så er det en glæde at hjælpe dem, siger hun:

"Det er en stor gave at se deres lettelse og at se, hvordan angsten slipper sit tag på et dybere plan".

Udover at være uddannet psykoterapeut er Liv Johns også uddannet parterapeut og cand. i pædagogisk psykologi og international coach. Hun har som coach udviklet onlineforløbet 'Love Fitness', hvor kvinder får hjælp til at tiltrække den rigtige mand.

Læs mere på livjohns.dk.