Psykologer i Hillerød Kommune udgiver bog

"Det har været en meget spændende proces, for vi er alle tre meget optagede af at få beskrevet, hvad det er PPR kan, og hvorfor det er så særligt et arbejde," fortæller de tre psykologer, der alle har arbejdet inden for området i 15-20 år i flere forskellige kommuner og derfor har stor erfaring med sig.

"Arbejdet i PPR handler i høj grad om at få børnene til at føle sig som en del af fællesskabet. Alle mennesker kan på et tidspunkt i livet få brug for hjælp, alle kan komme til at føle sig udenfor eller "forkerte". Vores arbejde handler rigtig meget om, at alle skal have en plads i fællesskabet og om at rumme hinanden. Vi er forskellige, men vi har efterhånden lavet et samfund hvor normaliteten bliver mere og mere snæver. Det vil vi gerne sætte fokus på med vores bog - hvordan kan vi rumme og skabe plads til alle og hvordan er det, vi som PPR-psykologer kan være med til at fremme fællesskabsfølelsen hos børn," skriver de tre psykologer.