Psykisk syge unge støtter velgørenhed efter at have talt skridt: - Andre har ikke været så heldige som os

Beboerne i Bofællesskabet Østervang har gået over tre millioner skridt på en måned - og donerer nu penge til blandt andet Børnetelefonen

Hillerød - 20. juni 2021 kl. 04:41 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

3.438.939 skridt.

Så meget har en gruppe unge beboere og ansatte i Bofællesskabet Østervang gået på en måned.

De unge, som alle har psykiske lidelser, og medarbejderne har gennem det seneste år sat fokus på, hvordan fysisk sundhed gennem motion og kost kan forbedre ens psykiske velbefindende. De besluttede, at nu ville de ud at gå nogle ture og holde med, hvor mange skridt de tog. Målet blev sat til tre millioner skridt - og det nåede de altså, og mere til.

En af dem, som er med i gå-projektet, er Jacob Haaning, som i forvejen går mange ture.

"Da jeg hørte om det, tænkte jeg straks 'jeg er på'. Jeg går rigtig meget i forvejen, men så er der lidt konkurrence i det. Så blev jeg motiveret af det - og nogle dage er jeg kommet helt op på 23.000 skridt. Så kan man godt mærke det i kroppen," siger han.

Mere attraktivt at gå ud Socialrådgiver i bofællesskabet Marianne Jørgensen mærkede, at skridt-projektet fik flere af beboerne op af stolene og ud i naturen.

"Vi har travet mangt og meget i området gennem det seneste år, hvor vi har haft fokus på motion for at få mere velvære og glæde ind i hverdagen. Men skridt-projektet har gjort det endnu mere attraktivt at komme ud. Nogle af de beboere, som har også fysisk sygdom, har også profiteret meget af det," siger hun.

I bofællesskabet har de et motionsrum, og mange af beboerne bruger det dagligt, hvor de lige får lidt sved på panden af at løfte nogle vægte. I en periode var der også tilknyttet en personlig træner, hvilket satte skub i ideen om at begynde at tælle skridt.

Motion og ikke medicin Motion har generelt ændret meget for Jacob Haaning, fortæller han:

"Hvis jeg ikke dyrkede motion, ville jeg nok stadig have behov for at tage medicin. Jeg har mærket løbende, hvordan jeg fik det bedre af motion, så det har gjort en stor forskel i mit liv".

Udover at de unge og ansatte har talt deres skridt og holdt øje med dem løbende ved at skrive tallene op i en lang liste på vinduerne ved deres køkken, har de også besluttet at give penge til velgørenhed, hvis de opnåede deres mål om tre millioner skridt på en måned. Det besluttede de på et beboermøde, og alle bakkede op om, at de ville give 1.000 kroner fra deres fælleskasse til et velgørende formål for hver million skridt, de tog.

Beboer Emil Hansen mener nemlig, det er vigtigt at støtte andre:

"Jeg vil gerne støtte Børnetelefonen, som hjælper de børn og unge, som måske ikke har været så heldige, som vi har været her - og måske ikke har fået den professionelle hjælp, som de har brug for," siger han, og Jacob Haaning er enig:

"Vi har fået meget hjælp - og det er der andre, som ikke har været så heldige at få".

Beboerne besluttede derfor i fællesskab at bruge deres helt egne penge fra fælleskassen på at støtte Børnetelefonen, Street-Lab og Dyrenes Beskyttelse med hver 1.000 kroner.

Med sjæl og hjerte Marianne Jørgensen og de andre medarbejdere er stolt af beboerne:

"Når først de har truffet sådan en beslutning, så holder de fast i den. Og de har været meget generøse. Der er virkelig sjæl og hjerte bag ved deres beslutning. Der er ingen af beboerne, der er kommet sovende gennem livet. De har kæmpet hver især, men har en vilje til at ville noget andet end at have det dårligt. Vi medarbejderne sidder tilbage med en følelse af, at det her er meget stort," siger hun.

Leder og personale har derfor også besluttet at give beboerne en sommerfest med helstegt pattegris i haven.

Godt til rette Bofællesskabet Østervang er en del af Region Hovedstadens behandlings- og uddannelsestilbud Nødebogård. Nogle af beboerne bor i lejligheder i Østervang, mens seks deler tre lejligheder - altså to i hver lejlighed - med direkte adgang til bofællesskabets fælleslokaler i bygningen på Østervang 87, hvor der før både har været dagtilbud og flygtningeboliger. Det er omkring et års tid siden, at beboerne flyttede ind i bygningen, og de har fundet sig godt til rette i området, fortæller de - også selvom der er nogle af områdets beboere, som lige skulle finde ud af, at der rent faktisk bor nogen der nu, så de ikke bare kan gå ind i haven.

I bygningen er der fællesrum, hvor beboerne kan mødes og se tv eller hygge, og et fælles køkken med spisebord. Jacob Hanning bor i sin egen lejlighed, men kommer af og til i fællesstuen, mens Emil Hansen har et værelse i bygningen.

Begge nyder at være en del af bofællesskabet, fortæller de.

"Jeg synes, vi her i Østervang er rigtig gode til at finde på nogle nye spændende projekter og oplevelser - både med motion og psykisk velbefindende. Det kan være alt lige fra, at vi tager ud og spiser middag eller går en tur sammen. Det er de små ting i hverdagen, der gør en forskel," siger Emil Hansen.

Skridt- og motionsprojektet skal følges med et forløb med professionelle kokke, hvor beboerne får mere viden om sund kost, og hvordan maden gør en forskel i forhold til bedre velvære.

