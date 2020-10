En psykisk syg mand slap for straf, da han var utilregnelig på gerningstidspunktet. Arkivfoto

Psykisk syg skubbede til personale og gav dem lussinger

En psykisk syg, 26-årig mand slipper for straf, efter han tilbage i 2019 både skubbede til en kvindelig ansat og gav lussinger til en sygeplejerske og en sosu-assistent på Psykiatrisk Hospital i Hillerød.

Anklagemyndigheden ønskede, at manden skulle idømmes behandling på psykiatrisk afdeling, men manden ønskede frifindelse. Han ønskede ikke at udtale sig i retten, står der i dombogen.

Manden blev fundet skyldig i alle tre forhold, men retten vurderede, at han havde været sindssyg og dermed utilregnelig i gerningstidspunktet. Manden har fået det bedre siden og får medicin mod sin sygdom. Ifølge ansatte på det bosted, hvor manden er i dag, er han nu "en god dreng", "meget hjælpsom" og en helt anden, end da han ankom i slutningen af 2019.

Retten fandt det derfor ikke påkrævet, at manden indlægges. Det er dog væsentlig, at han fortsat behandles, og at indlæggelse kan ske straks, hvis det er påkrævet, mente retten. Derfor skal manden undergive sig ambulant, psykiatrisk behandling de næste fem år.