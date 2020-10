Se billedserie De psykisk sårbare brugere af Værestedet frygter for konsekvenserne af, at de kommer til at miste deres faste personale efter besparelse, fortæller Ruth Kristensen og Jes Henning Andersen. Privatfoto

Psykisk sårbare mister deres velkendte personale i værested

En besparelse på 130.000 kroner og omlægning af afdelinger har betydet, at Værestedet for psykisk sårbare skal have skiftet personale. Brugere håber, at politikerne vil omgøre beslutning

Hillerød - 23. oktober 2020 kl. 05:50 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En lille besparelse på Hillerød Kommunes værested for borgere med psykiske udfordringer har givet stor bekymring for brugerne, som nu frygter, at besparelsen får store konsekvenser.

Det handler om en besparelse på 130.000 kroner årligt fra 2021 og frem. Besparelsen er en del af det budgetforlig, som et byrådsflertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten stemte igennem i byrådet 30. september.

Besparelsen bliver fundet ved en organisatorisk omlægning, hvor Værestedet, som nu er forankret i Center for Udvikling og Støtte (CUS), i stedet bliver forankret i Center for Beskyttet Beskæftigelse (CBB), som begge ligger på Trollesbro. Men med organisationsændringen er der sket det, at alle de tre faste medarbejdere, som nu er i Værestedet, har valgt at fortsætte med at arbejde i socialpsykiatrien (CUS). De følger derfor ikke med Værestedet, når det fremover skal ledes af CBB - til stor ængstelse for brugerne i Værestedet:

"De medarbejdere holder en hånd under os. Det er fint nok, at der er udskiftning af og til, men normalt er det kun én fra personalet, som bliver skiftet ud ad gangen. Det bratte brud med alle tre kendte ansigter er ikke hensigtsmæssigt. Vi frygter, at det kan føre til både indlæggelser eller et behov for øget støtte, så vi er meget berørte af det her," siger en af brugerne i Værestedet Ruth Kristensen.

Fantastisk sted En anden af brugerne, Jes Henning Andersen, er kommet i mange år - 10-15 år - i Værestedet, som ligger på Slangerupgade 60 i Hillerød, og han mener, at personalet har været med til at redde ham fra flere indlæggelser i psykiatrien:

"Der er helt fantastisk at være på Værestedet. Da jeg først begyndte at komme der, var jeg på et punkt i livet, hvor jeg var begyndt at miste respekten for behandlingssystemet. Jeg har været mange steder i systemet, men det bedste indtryk, jeg har fået af kulturen et sted, har jeg fået i Værestedet - og det siger ikke så lidt, for jeg har været igennem meget," siger han.

På lige fod I Værestedet kan borgere med psykiske udfordringer komme og mødes til en kop kaffe og en snak, og der kan også være systue, udflugter, gåture, filmvisning og lignende. Værestedet har åbent klokken 10-14 tre dage om ugen, mens der en aften og en eftermiddag er åbent de andre dage. Jes Henning Andersen giver Værestedet fem stjerner, siger han:

"Man bliver mødt på lige fod med andre i Værestedet, og jeg har oplevet både livsglæde, venskaber og masser af god stemning der. Det er et helt unikt sted".

Katastrofalt Ruth Kristensen er også kommet i mange år i Værestedet, og selvom mange af de ansatte har været der i mange år, har der været udskiftning undervejs:

"Men dette bratte skifte af alle på én gang kan blive katastrofalt, for det er personalet, der binder det hele sammen," siger hun, og Jes Henning Andersen er enig:

"Personalet forstår at få en til at føle sig velkommen - uden at man føler sig som en patient. Det føles som en familie. Og det kommer fra mig, som ellers har svært ved at skabe nye venskaber, men her er jeg blevet taget imod med åbne arme," siger han.

Brugerne af Værestedet sendte den 7. oktober et brev til Udvalget for Omsorg og Livskraft, borgmester Kirsten Jensen samt de øvrige byrådsmedlemmer, i håb om at kunne bevare Værestedet i dets nuværende form. Skrivelsen blev til efter et møde, hvor 25 af Værestedets brugere var tilstede, og hvor det blev åbenbaret hvilke konsekvenser, besparelsen konkret ville have.

"Vi mener, besparelsen kan indebære langt større udgifter, end man sparer. Så vi vil forsøge alt, hvad vi kan, for at redde vores sted," siger Ruth Kristensen.

Værestedet flyttede for omkring 10 år siden fra Grønnegade ned på Trollesbro i Slangerupgade, hvor blandt andet Oasen, som er værested for borgere med kognitive vanskeligheder, holder til. Dengang ville kommunen lægge de to væresteder sammen, men det blev forpurret - heldigvis, mener Ruth Kristensen:

"Der er meget stor forskel på, hvilke problematikker brugerne i Værestedet har, og de problematikker medlemmerne i Oasen har, og jeg frygter, at begge parter bliver taberne, hvis de to lægges sammen. Hvis der igen er en skjult dagsorden med på sigt at lægge de to væresteder sammen, så må det ikke ske. Det her skal handle om medmenneskelighed, ikke kun økonomi," siger hun.

Besparelsen var i høring hos brugerne, inden den kom med i budgetforliget. Men brugerne havde slet ikke forstået, at besparelsen reelt set indebar, at personalet ville flytte afdeling, fortæller de:

"Vi blev præsenteret for, at der kunne spares 130.000 kroner ved et lederskift. Men vi blev ikke gjort opmærksom på, at det skifte også indebar en risiko for personaleudskiftning," siger Ruth Kristensen.

Besparelsen blev vedtaget endeligt sammen med budget 2021-2024 i Hillerød Byråd den 30. september.

