Ole Hagman Kim Kjelgaard nyder at komme i SIND-huset på Milnersvej. Foto: Anna Törnqvist Jensen

Psykisk sårbare frygter lavere forsamlingsforbud

For SIND-huset er det afgørende, at sociale tilbud og væresteder har fået dispensation fra forsamlingsforbuddet på 10 personer. Ellers risikerer deres brugere, der i forvejen lever en isoleret tilværelse, at stå uden et sted at gå hen.

Hillerød - 19. november 2020 kl. 13:36 Af Anna Törnqvist Jensen

Der er både tv-stue, dagligstue og internet-stue i SIND-huset på Milnersvej. Store, bløde sofaer, som huset i de fleste tilfælde har fået ad omveje, danner flere gange om ugen rammen om det fællesskab, som psykiske sårbare og deres pårørende har i det brugerdrevne SIND-huset. For en del af husets brugere er fællesskabet i huset og mødet med ligesindede næsten den eneste årsag til at komme ud af døren og den eneste kontakt til omverdenen. Derfor glæder SIND-huset sig også over, at sociale tilbud og væresteder foreløbig er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer, og at man må være op til 50 mennesker i huset.

- For mange mennesker med psykisk sårbarhed er det vigtigt at kunne holde kontakten til andre og have en stabil hverdag, siger Ole Hagman, der er formand for SIND Nordsjælland.

Han er selv bipolar og har stor glæde af det fællesskab, han har i huset.

- Det giver noget at møde ligesindede. Det kan være svært at møde andre og fortælle, at man er førtidspensionist og har en diagnose. Her behøver man ikke forklare noget, fortæller Ole Hagman og remser op af husets aktiviteter: Jobcafé, et husorkester, fællesspisning, filmaftener og ture ud af huset. Kun fantasien - og økonomien - sætter grænser.

- Det giver jo nogle oplevelser, som alle andre mennesker også får, men som dem, der kommer her, kan have svært ved at få. Vi var for eksempel i teatret sidste år, og der havde vi en med, der aldrig havde prøvet at være i teatret. Det var en kæmpe oplevelse, fortæller han.

Udvikler sig sammen Kim Kjelgaard, der er diagnosticeret med paranoid skizofreni, er også kommet i huset i en årrække. For nylig fandt han på et nyt kursusforløb, som han nu underviser på sammen med Mogens Lebeda, der også har sin gang i huset.

- Vi kalder forløbet »Personlig motivator«, og det handler om, at vi hver især sætter os nogle personlige mål. Det kan være, der er nogle, der har ladet opvasken stå i tre uger og simpelthen ikke kan overskue at komme i gang, og andre drømmer måske om at komme ud på arbejdsmarkedet. Sammen prøver vi at motivere hinanden til at nå vores mål, siger Kim Kjelgaard.

For ham står foråret, hvor alt var lukket ned, klart i hukommelsen.

- Der var mange, der var meget ensomme. Mange af dem, der kommer her, lever i forvejen en isoleret tilværelse, så det, at huset her måtte lukke, betød rigtig meget.

Den oplevelse deler Emilie Staunstrup Henriksen, der er medlemssekretær og organisationskonsulent i moderorganisationen SIND.

- Vi ved, at flere personer med psykisk sårbarhed mangler et netværk. Derfor er det godt at have et sted, hvor de kan komme. SIND-huset er deres netværk og der, hvor de har deres sociale liv, spiser middag sammen og deltager i arrangementer. Under lockdown var der mange, der bare sad derhjemme uden at have særlig stor kontakt til andre, så flere steder i SIND oprettede man telefonlinjer til dem, som plejede at komme i SIND-husene, så man kunne sikre, at de var okay, siger hun.

Håber på undtagelse Netop for at undgå ensomhed og isolation er SIND-huset ifølge Emilie Staunstrup Henriksen et godt tilbud.

- Det er altid godt at have kontakt med andre, når man har en psykisk sygdom. Det er ikke godt at sidde derhjemme med alle sine tanker uden at have nogen at dele med dem. Og det er egentlig ikke fordi, sygdommen behøver betyde noget for mødet med andre mennesker. Det er tit, at den ikke gør det. Men det er en fordel for mange i denne her gruppe, at der er et sted, hvor de ikke skal sidde og tale om sygdommen, eller hvad de laver, men at de bare kan være sig selv, og at de bliver accepteret, fordi de er sammen med ligesindede. Det skaber en god forståelse, siger hun.

De nuværende corona-restriktioner gælder foreløbig til den 22. november, og både Ole Hagman og Kim Kjelgaard håber nu på, at de sociale tilbud og væresteder får lov at fortsætte deres aktiviteter.

- Jeg håber virkelig ikke, at forsamlingsforbuddet bliver snævret yderligere ind. Det er simpelthen så vigtigt for vores sind, at vi stadig har mulighed for at mødes socialt og lave nogle aktiviteter sammen. Rigtig mange har oplevet en ensomhed, der har været svær at bryde under lockdown i foråret, så jeg vil blive meget ked af det, hvis vi kommer dertil igen, siger Ole Hagman.