Provst og sognepræst Jørgen Christensen understreger, at det er ganske trygt at komme til gudstjeneste. Foto: Allan Nørregaard

Provst savner kirkegængere: Det er mere sikkert end at gå i Bilka

Hillerød - 29. januar 2021 kl. 03:28 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Selvom store dele af samfundet er lukket ned, er kirkerne stadig åbne.

Men der kommer ikke så mange kirkegængere, og det ærgrer provst i Hillerød Provsti og signepræst i Frederiksborg Slotskirke, Jørgen Christensen.

- Det er en mulighed for at komme et sted og være en del af et fællesskab, selvom det er på afstand. Man kan bryde ud af sin isolation og gøre det på en måde, hvor man ikke behøver at være nervøs for, at det er risikabelt. Man kan sidde og lytte til musikken og til prædiken. I de fleste kirker er der ingen altergang for at gøre det mere corona-sikkert, siger han.

Frygt eller uvidenhed

Retningslinjerne for kirkerne lyder i øjeblikket på, at kirkegangen max må vare 30 minutter, der må ikke synges, og der skal være 7,5 kvadratmeter pr. person. Det betyder, at der eksempelvis må være 68 mennesker i Frederiksborg Slotskirke. I øjeblikket kommer der 25-30.

- Vi oplever, at der ikke kommer så mange. Det kan der være to grunde til. Enten at folk er bange og holder sig hjemme og kun ser ganske få. Eller også er de ikke klar over, at der faktisk er gudstjeneste, siger han.

Men det er helt sikkert at gå i kirke, understreger Jørgen Christensen.

- Det er garanteret mere sikkert at gå i kirke end at gå i Bilka, Hvis man har et billede af, at man sidder fire på en række, og at vi skal synge, så tænker man måske »det skal jeg ikke nyde noget af«. Det er klart, at i Nødebo må de være færre, men pointen er, at der stadig er 7,5 kvadratmeter pr. person. Hvis kirken er 75 kvadratmeter stor, må der være 10. Det er altså ganske trygt at gå i kirke, siger Jørgen Christensen