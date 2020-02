Hillerød Kommune forudser for meget bureaukrati og for store sociale konsekvenser ved at straffe forældre økonomisk, hvis deres børns ulovlige fraværsprocent bliver for høj i folkeskolen.Foto: Kim Rasmussen

Protest: Elevfravær skal ikke straffes økonomisk

Hillerød - 05. februar 2020

Det er en rigtig dårlig idé at straffe for meget fravær i skoletiden økonomisk ved at trække børnenes forældre i børnepenge. Det mener Hillerød Kommune, og derfor er et brev på vej til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Vi råber vagt i gevær, så dem, der laver reglerne centralt kan se, at der er nogle herude lokalt, som ved, hvordan det foregår. Vi forudser unødigt meget bureaukrati, som ikke nødvendigvis vil stå mål med effekten, siger Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget.

Kommunen anslår, at 40 elever i kommunens skolevæsen havde et ulovligt fravær på over 15 procent i 3. kvartal sidste år. Kommunen understreger dog, at der kan være sket fejlagtig registrering, idet dataene ikke er blevet kvalitetssikret på skolerne.

I brevet, som også er underskrevet af borgmester Kirsten Jensen (S), advarer kommunen om de sociale konsekvenser, de frygter, det kan få, hvis forældrene straffes økonomisk.

- Vi forstår, at hensigten med bestemmelserne har været at motivere forældrene til at tage et særligt ansvar for deres børns skolegang. Vi stiller dog spørgsmål ved, om straf som virkemiddel kommer til at få en positiv effekt på den forældregruppe, som reglerne i praksis kommer til at ramme, skriver borgmesteren og udvalgsformanden i brevet, som fortsætter:

- Vores antagelse er, at den økonomiske straf ikke er befordrende for vores fælles mål om at reducere betydningen af elevernes sociale baggrund for deres videre muligheder i livet. Vi frygter derimod, at straffen hovedsagligt kommer til at gå ud over vores mest sårbare elever og familier, som er kendt i systemet i forvejen.

For nogle familier vil en økonomisk straf muligvis virke, men der er for meget administrativt arbejde forbundet med de nye regler, mener Peter Frederiksen.

- For nogles vedkommende skulle de måske straffes ved at blive trukket i børnepengene, men det er en langstrakt sag at få alt på plads, og der er en risiko for, at man bruger en masse administrative penge på nogle mennesker, som i virkeligheden helst skulle arbejde med at gøre vores skoler bedre, siger udvalgsformanden.

Det er en ny lov om folkeskoleelevernes fravær, der har fået Hillerød Kommune til tasterne. Bekendtgørelsen er en del af den såkaldte ghettopakke, som blev vedtaget af den daværende regering, men fraværsstraffen omfatter folkeskoleelever i hele landet. Børne- og Undervisningsministeriet har selv anslået, at fraværsstraffen vil ramme forældre til over 15.000 elever.

Med de nye regler vil straffen betyde, at forældrene bliver trukket i børne- og ungeydelse kvartalsvist, hvis deres barn har over 15 procent ulovligt fravær pr. kvartal. Det svarer til otte-ni ulovlige fraværsdage over en periode på tre måneder.

Men Hillerød Kommune pointerer, at der er behov for at tage hånd om familierne frem for at straffe dem økonomisk.

- Findes der ikke alternative måder at lovgive på, når vi alle ønsker at reducere elevernes bekymrende og ulovlige skolefravær? Vi tror det, og forskningen peger på andre veje til at styrke elevernes fremmøde, læring og trivsel. Det kræver et ressourceorienteret syn på familierne, fælles systematik og et tværprofessionelt samarbejde i kommunerne - ikke økonomiske sanktioner til vores mest sårbare elever og familier, skriver Kirsten Jensen og Peter Frederiksen i brevet til ministeren.

Det er dog ikke kun den sociale slagside, Hillerød frygter. Kommunen forudser nemlig meget bureaukrati forbundet med, at skolelederne fremover er forpligtet til at orientere først barnets forældre om de økonomiske sanktioner, hvis barnets ulovlige fravær er på 10 procent. Når fraværet så vokser sig til 15 procent, skal skolelederen orientere kommunens forvaltning - og naturligvis sikre sig, at fraværet er registreret korrekt.

- Vi ved endnu ikke, hvor mange underretninger vi vil modtage i 1. kvartal 2020, men vi forudser et betydeligt sagsbehandlingsarbejde på skolerne og i forvaltningen. Vi stiller spørgsmål ved, om ressourcetrækket i dette bureaukrati står mål med konsekvenserne for familierne og samarbejdet mellem skole, hjem og forvaltningen, fremgår det af brevet, som opfordrer ministeren til at gå i dialog med Hillerød Kommune.

På et udvalgsmøde torsdag bliver Børn-, Familie- og Ungeudvalget orienteret om brevet og de nye regler.