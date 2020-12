Naboprotesterne kommer ikke bag på Kim Østergaard, der er projektchef hos J. Jensen. Foto: Martin Warming

Projektchef om naboprotester: - Sådan er det jo altid

Hillerød - 18. december 2020 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Kim Østergaard, der er projektchef i J. Jensen, mener ikke, at naboerne har grund til at bekymre sig over virksomhedens planer om at udvide med et genbrugsanlæg på markerne ved Højelundevej i Uvelse.

"Der opstår altid en masse bekymringer, når der skal ske noget nyt, men jeg tror ikke på, at deres ejendomme vil falde i værdi, hvis vi får lov til at opføre anlægget. Det er skræk- scenarier, men jeg tror ikke på dem," siger Kim Østergaard.

Naboprotesterne kommer ikke bag på ham.

"Sådan er det jo altid. Vi vil alle sammen gerne være med til at gøre noget godt for miljøet, men det må bare ikke foregå i vores egen baghave," siger Kim Østergaard, der heller ikke forstår naboernes bekymringer om at få ødelagt kigget til det åbne landskab.

"Det, synes jeg ærlig talt, er noget pjat. Der er en af vores naboer, der har fået lov til at plante nogle høje træer, så man kan ikke se noget alligevel. Så det er måske lidt dobbeltmoralsk, og den jordvold, vi skal bygge, vil selvfølgelig blive beplantet, så den kommer til at falde ind i omgivelserne," siger han.

I 2017 ønskede J. Jensen at opføre affaldscenteret på en grund i det vestlige Hillerød på den såkaldte Erhvervstrekant ved Bauhaus. Nedrivningsvirksomheden droppede dog planerne, da en ændring af Fingerplanen åbnede for muligheden for at bygge på markerne i Uvelse.

Brugt mange millioner Og det kommer ikke på tale at opføre det nye anlæg til eksempelvis Vassingerød i Allerød Kommune, som naboerne foreslår, understreger Kim Østergaard.

"Vi har samarbejdet med Hillerød Kommune om det her projekt i snart ti år, så Vassingerød er slet ikke en mulighed. Vi har allerede brugt mange millioner på VVM-redegørelser og alt muligt andet, og hver gang, vi kigger på en ny grund, skal vi starte helt forfra, og det koster både tid og penge. Derudover er vi en hillerødvirksomhed, og det vil vi godt fortsætte med at være," siger han.

