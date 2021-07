Stadionkvarteret udgør en del af den nye bydel Favrholm. Stadionkvarteret er området syd for Overdrevsvejen og øst for Lyngevej. Kort: Hillerød Kommune Foto: Mette Dolmer Thygesen

Projekt for stadionkvarter kan vokse betydeligt

Boligprojekt i Hestehaven bliver måske en del af Favrholm stadionkvarter

Hillerød - 15. juli 2021 kl. 06:23 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

To udviklere, som begge vil bygge i Hillerøds nye bydel Favrholm, er nu gået sammen om deres projekter.

Læs også: Stadig lang vej for nyt stadionområde

For den jyske ejendomsudvikler Stender Projektudvikling ApS, som arbejder på et projekt på Hestehaven - et 14,4 hektar stort område mellem Hillerød Kraftvarmeværk og det kommende Favrholm Stadionkvarter - har nu indgået et samarbejde med Propreco, som er udvikleren bag Favr- holm Stadionkvarter.

"Det er vigtigt at kæde de to projekter sammen, for byudvikling kender ikke til matrikler, og vand, infrastruktur og lignende følger jo ikke matrikelskel. Så det giver særdeles god mening at kæde udviklingen for de to projekter sammen," siger Allan Egeris Arentsen, som er group director i Stender Projektudvikling, til Hillerød Posten.

Aftaler med grundejere Stender ejer grundene på Hestehaven og har indgået aftaler med fem-seks grundejere, siger han. Og Stender har altså nu indgået et samarbejde med Proprecos direktør David Ernst-Sunne, som arbejder på, om Hestehave-projektet kan blive en del af Masterplanen for Favrholm Stadionområde.

"Vi har et rigtig godt samarbejde med David Ernst-Sunne, og det giver god mening at samkoordinere, så masterplanen bliver god byudvikling med alle de hensyn, der skal tages i området," siger Allan Egeris Arentsen.

Lagde pres på kommunen Stender Projektudvikling ApS søgte i august sidste år om at få lavet lokalplan for Hestehaven og lagde pres på Hillerød Kommune for at få udviklet deres del af Favrholm med det samme fremfor at vente til 2029, som planlagt i kommunens rækkefølgeplan.

Projektet i Hestehaven rummer op til 1.300 boliger i to til syv etager. Stender havde kontakt til investorer, der var interesserede i at opføre friplejehjem og seniorboliger, rækkehuse, punkthuse og hotellejligheder, samt et boligselskab, der ville opføre almene boliger. I alt var der tale om investeringer for mere end 2,5 milliarder kroner, fremgik det af en henvendelse fra Stender til Hillerød Kommune, som Frederiksborg Amts Avis tidligere har fået indsigt i.

I marts besluttede byrådet dog, at rækkefølgeplan for lokalplanlægning i Hestehavefingeren fastholdes i forslaget til Kommuneplan 2021, fremgår det af referatet fra junimødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Stender Innovation har derefter trukket deres ansøgning tilbage med henblik på, at Propreco overtager fuldmagter og projekt.

Propreco vil nu afsøge fordelene ved en eventuel udvidelse af masterplanen for Favr- holm Stadionkvarters område og omfang mod øst med hele eller dele af Hestehaven, står der i referatet fra byrådsmødet i juni.

Hos Stender håber de, at samarbejdet kan sætte skub i deres projekt på Hestehaven:

"Vi forventer, at der sker fremdrift på den anden side af sommerferien, så det bliver spændende at se. Vi lægger ikke skjul på, at vi håber, at vores samarbejde med stadionkvarteret kan trække projektet frem," siger Allan Egeris Arentsen.

Hillerød Posten har uden held forsøgt at træffe Proprecos direktør David Ernst-Sunne for en kommentar.

