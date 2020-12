Prognose: Ældre kan risikere at vente endnu længere på en plejehjemsplads

Problemer med lange ventetider for ældre, der skal flytte i plejebolig, vil fortsætte. Prognose viser, at behovet for plejehjemspladser bliver større og større i Hillerød Kommune. Udvalgsformand vil fremrykke byggeri af nyt plejehjem.

Sådan ser situationen ud allerede nu, men i et notat fra forvaltningen, der forelægges Omsorgs- og Livskraftsudvalget på næste møde, lyder den dystre forventning, at problemerne blot vil blive endnu større fremover.

Borgere med massivt behov for pleje må blive passet i eget hjem, mens de venter på plejeboliger, hvor Hillerød Kommune fejler i at overholde ventetidsgarantien på højst 60 dage.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her