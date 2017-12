Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Prestigeprojekt kendt ulovligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prestigeprojekt kendt ulovligt

Hillerød - 05. december 2017 kl. 07:47 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kommune har begået fejl i planlægningen af stort miljøprojekt. Det står klart efter en afgøreæse i Planklagenævnet.

Nævnet afgjorde 30. november, at den stort anlagte Solrødgård Klima- og Miljøpark i Hillerød er baseret på et ulovligt grundlag. Derfor har Planklagenævnet ophævet kommunens tilladelser i det en milliard kroner dyre projekt. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Det er Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, som tilbage i 2015 klagede over Hillerød Kommunes tilladelser til klima- og miljøparken, som blandt andet rummer et renseanlæg og en ændring af kommunens spildevandsudledning.

- Vi skal agere efter afgørelsen og lave en ny lokalplan. Vi kan ærgre os ret meget over, at det har taget to år og 10 måneder at komme frem til en afgørelse. Så anlægget er der, og er taget i brug, siger borgmester Dorte Meldgaard (K), og fortsætter:

- Nu skal vi undersøge konsekvensen af den her afgørelse og finde ud af, hvad der skal til, for at vi kan lave en ny lokalplan for Solrødgård, siger hun.

I Danmarks Naturfredningsforening er man meget tilfredse med afgørelsen.

- Den er et godt eksempel på, at der er god grund til at have en forening som DN, der holder et vågent øje med myndighedernes forvaltning af vores natur, siger Ulrik Ravnborg fra DN Hillerød.

To andre klager over tilladelserne til Solrødgård ligger stadig hos klagemyndighederne og afventer afgørelse.