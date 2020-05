Hillerød Musik & Teater søgte sidste år kulturpulje, da de skulle afholde deres nytårskoncert i Royal Stage. Også i år forventer de at søge midler hos Hillerød Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Pressede foreninger får pengehjælp

Et enigt byråd besluttede onsdag aften at ændre retningslinjerne i Hillerød Kommunes event- og kulturpulje, så foreninger, der lider nød efter coronakrisen, kan ansøge om støtte.

29. maj 2020

Både kulturliv og foreningsliv plejer at fylde Hillerødborgernes kalendre med koncerter, stævner og arrangementer. Men dette forår har været historisk stille. Som følge af coronakrisen blev landet lukket ned, og det har sat sine spor på foreninger og kulturarrangører, der nu forsøger at holde skruen i vandet. Det har fået både Idræt- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til at gentænke to puljer, Eventpuljen og Kulturpuljen, der på almindelig vis udbydes forårets idræts- og kulturarrangementer, som altså ikke er blevet til noget i år. Men onsdag aften besluttede et enigt byråd at ændre retningslinjerne, så puljemidlerne nu også kan være et plaster på såret for de foreninger, der ikke er ombefattet af regeringens hjælpepakker, og som har mistet penge på de aflyste arrangementer.

- Vi har prøvet at lave en tilføjelse til de to puljer, der kan gavne foreninger i denne her situation.Det muliggør, at nogle af de, der har mistet penge eller har udgifter til eksempelvis kunstnerhonorarer, som ikke kan trækkes tilbage, kan søge om pengene hos os, så de ikke lider et ligeså stort økonomisk tab. Der kan der sagtens være mindre foreninger, som falder mellem to stole i forhold til de hjælpepakker, der kan ansøges. Det er dem, vi rigtig gerne vil hjælpe med det her initiativ, siger Rikke Macholm (SF), som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Af åbenlyse årsager er puljerne ikke blevet ansøgt i samme grad som sidste år. Derfor er der i Kulturpuljen et resterende beløb på 101.640 kroner for i år. Tilsvarende er der et resterende beløb i Eventpuljen på 304.000 kroner.

Kulturudvalgsformandens håb er også, at nogle vil benytte lejligheden til lave nogle arrangementer, som kan samle publikummer og fortsat efterleve retningslinjerne for at mindske smittespredningen af coronavirus.

- På normal vis er der nogle særlige kriterier, som ansøgningerne skal leve om til. Man kan jo sagtens forestille sig, at det i denne tid er nogle andre værdier, der giver mening at have fokus på. Det kunne eksempelvis være fællessangsarrangementer i stil med den, vi ser hos Philip Faber hver morgen. Vi vil i hvertfald opfordre til kreativitet og se på ansøgningerne med et bredere blik, end vi plejer, siger Rikke Macholm.

Med skindet på næsen

En af de lokale foreninger, der overvejer at gøre brug af tilbuddet, er Hillerød Musik & Teater.

- I starten var vi meget bekymrede. Vi vidste jo ganske enkelt ikke, om vi kuldsejlede, og vi vidste ikke, om vi kunne få erstatning. Men var det ikke for vores interesseorganisation Danmarks Teaterforeninger, der har forhandlet nogle gode refusionsordninger, kunne jeg godt frygte, at vi var gået nedenom og hjem. Men det lader til, at vi slipper afsted uden skrammer, siger formand for Hillerød Musik & Teater, Claus Levinsen.

Selvom foreningen kommer ud på den anden side af krisen med skindet på næsen, er der fortsat ubetalte regninger.

- Vi er ved at gøre status over, hvorvidt vi kommer til at stå med et reelt underskud eller ej. Men det er helt oplagt for os at søge. Det ser værst ud for vores musikarrangementer. Der er flere koncerter blevet aflyst, og der har musikerne ikke krav på at få et honorar, men det kunne det her være en løsning på, siger han.

Foreningen forventer ligeledes at søge kulturpuljen til nogle af næste sæsons arrangementer.

- Vores DNA er, at vi sidder i et rum sammen, og det kommer vi ikke til at ændre på. Vi skal ikke arrangere drive-in koncerter eller noget i den dur. Men vi har før søgt kulturpuljen, blandt andet til vores nytårskoncert, og den vil vi søge igen i år, siger Claus Levinsen og fortsætter:

- Vi er klar med et program for næste sæson og har fuld fart fremad. Vi sørger for, at der er plads nok, og at de øvrige retningslinjer bliver overholdt, så det er trygt at købe billetter til vores arrangementer. Men vi er spændte på den kommende tid, og i hvor høj grad denne tid har sat sig fast psykisk. Vil folk blive væk, eller vil de tværtimod strømme til? Det vil tiden vise, siger Claus Levinsen.

Ansøgninger omhandlende økonomiske tab relateret til coronakrisen bliver behandlet løbende i Hillerød Kommune, og der kan ansøges frem til den 8. september i år.