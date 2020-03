Det kan blive nødvendigt at trække på tidligere praktikanter og pensionister for at løfte opgaverne i ældreplejen, forudser borgmester Kirsten Jensen (S). Foto: Allan Nørregaard

Praktikanter og pensionister kan blive nødvendige for ældreplejen

Hillerød - 14. marts 2020 kl. 04:12 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan blive nødvendigt for Hillerød Kommune med flere hænder i ældreplejen, nu hvor coronavirus for alvor har ramt Danmark. Kommunens medarbejdere på plejehjem, i hjemmeplejen og i sundhedscentret er nogle af de kritiske medarbejdere, som fortsat er fysisk på arbejde, selvom alle andre er sendt hjem. Og hvis de ikke kan følge med, kan Hillerød Kommune være nødt til at hente ekstra kræfter i tidligere praktikanter, pensionister eller efterlønnere, vurderer borgmester Kirsten Jensen (S).

- Det kan jo godt være, der er nogle, der har været i praktik, tidligere har været ansat hos os, for nylig er gået på pension eller efterløn, som kan godt komme ind i en periode og hjælpe os og den medarbejderskare, vi i forvejen har, hvis det bliver nødvendigt for at opretholde ordentlige forhold på plejehjem og i hjemmeplejen, siger Kirsten Jensen, som forudser, at kommunens medarbejdere kan få rigtig travlt den kommende tid.

- Lige nu har vi medarbejdere nok, men hvis det bliver svært at finde vikarer, så kan vi hurtigt blive pressede af, at nogle af en eller anden grund ikke kan komme på arbejde, hvis de f.eks. skal passe på ikke at være en smitterisiko for borgere med et svækket immunforsvar. Derfor kan vi måske være nødt til at kigge os længere omkring for at finde medarbejdere.

Borgmesteren varsler desuden, at kommunens øvrige medarbejdere kan få nye arbejdsopgaver i den kommende tid.

- Hvis der kommer til at mangle medarbejdere nogle steder, så kan det også være, at nogle af kommunens øvrige medarbejdere kan træde til, også selvom de i udgangspunktet ikke er ansat til lige den type arbejde, siger Kirsten Jensen, der har en klar opfordring til de af kommunens ansatte, der varetager en kritisk funktion.

- De skal overholde de retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har, og undgå at blive smittet og bringe smitte med sig. De er kritisk vigtige medarbejdere for os, og vi forsøger selvfølgelig også at bakke dem så godt som muligt op.

Kommunens administrative medarbejdere har taget deres computer med hjem og arbejder hjemmefra, langt de fleste møder både internt og med eksterne samarbejdspartnere holdes over Skype. Generelt er Kirsten Jensen imponeret over medarbejdernes indsats.

- Jeg er imponeret over den indstilling til tingene, som medarbejdere og ledere har. De tager bare fat på opgaven og hjælper hinanden, får afklaret vigtige spørgsmål og får meldt ud så klart, som vi overhovedet kan, siger Kirsten Jensen, der understreger, at borgerne kan være trygge ved kommunens beredskab.

- Den kommunale beredskabsorganisation fungerer rigtig godt. Vi sikrer os hele tiden, at vi følger de mest aktuelle retningslinjer, og det er mit indtryk, at det går godt. Jeg kan dog godt forestille mig, at der er nogle familier rundt omkring, som kan synes, det her virker besværligt, men der er vi nødt til at bede om forståelse i denne tid. Jeg er virkelig tryg ved vores beredskab. Det fungerer, siger borgmesteren.

