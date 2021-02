I Alsønderup og Tjæreby har sognepræst Anja Worsøe Reiff besluttet at udskyde årets konfirmationer til efteråret. Hun kalder det langt fra en ønskesituation. Foto: Allan Nørregaard

Præster udskyder konfirmationer - andre holder fast i forårsdatoer

Hillerød - 12. februar 2021 kl. 09:34

Om to en halv måned skal de første konfirmander efter planen bekræfte deres tro i en af landets mange kirker.

Men corona, forsamlingsloft og lukning af restauranter og selskabslokaler gør det i øjeblikket svært at planlægge noget som helst. Præsterne i Hillerød Provsti, der tæller kirkerne i Allerød og Hillerød kommuner, var derfor onsdag samlet til et online møde for at drøfte, hvordan man griber situationen an.

- Alle er i gang med at se på, hvad man kan gøre, og ingen ved, hvordan det udvikler sig. Det spænder fra, at nogle præster prøver at holde fast i forårets datoer og håber, at vaccinerne bliver rullet ud, og så er der nogle, der tilbyder nye dage i juni. Der er også dem, der siger, at vi venter helt til august og september, for jo længere tid vi venter, jo større er chancen for, at alle er vaccineret. Men er usikre, for hvad sker der efter sommerferien? Vi ved det ikke, siger provst i Hillerød Provsti og sognepræst i Frederiksborg Slotskirke, Jørgen Christensen.

Det er altså helt forskelligt, hvilken løsning den enkelte kirke har valgt. Nogle sogne har små konfirmationshold, hvor de kan dele konfirmationerne op over flere dage, mens nogle uden problemer kan flytte konfirmationerne til august.

17 bryllupper i august Den mulighed har Jørgen Christensen dog ikke, da der allerede er 17 bryllupper i august booket i Frederiksborg Slotskirkes kalender.

- Vi håber, at vi må være nogle flere i kirkerne, inden vi kommer til konfirmationerne. Der er flere forældre, der siger, at for dem er det ikke så afgørende med kirken og hvor mange man må være, men kan man overhovedet komme ind på en restaurant?, fortæller Jørgen Christensen.

Vigtigt at holde én dag I sognene for Skævinge, Ll. Lyngby, Strø, Gørløse, Nr. Herlev, Nødebo, Gadevang, Hillerød, Præstevang, Grønnevang og i Frederiksborg Slotssogn forsøger man at holde fast i de planlagte datoer, mens man tilbyder alternative datoer senere på sommeren eller efter sommerferien.

I Ullerød, Tjæreby og Alsønderup sogne har man dog allerede nu besluttet at udskyde alle konfirmationerne til efter sommerferien.

- Vi er usikre på, om børnene kan få lov til at få gæster med i kirkerne, hvis vi gennemfører. Vi har små kirker, så der er i forvejen et tal på, hvor mange man hver især kan have med. Som det er nu, må der være 19 i kirken udover personalet, og jeg har svært ved at se, at de lukker mere op, siger Anja Worsøe Reiff, sognepræst i Alsønderup og Tjæreby kirker.

Hun skal konfirmere 17 unge i år.

- De unge vil rigtig gerne holde en fest efter kirken, og det fungerer ikke så godt at dele dagen op og holde festen på et senere tidspunkt. De fleste synes, at det er vigtigt at holde det hele den samme dag. Så vi satser på vaccinationerne, men det er da på ingen måde en ønskesituation, siger hun.

Hun understreger, at hun også skal passe på kirkens personale, og at der ikke er ressourcer til at dele konfiramtionerne op over flere dage.