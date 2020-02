Se billedserie Provst Jørgen Christensen giver hånd til den nye præst i Grønnevang Kirke, Benjamin Sloth. Han blev indsat i embedet ved en gudstjeneste søndag formiddag. Foto: Kim Rasmussen

Præsteindsættelse: Ny præst kommer fra kollektiv til kirken

Hillerød - 02. februar 2020
Af Anna Törnqvist Jensen

Det var ikke den allerførste prædiken, Benjamin Sloth Jensen nogensinde har holdt, da han søndag formiddag holdt sin første prædiken i Grønnevang Kirke. Men det var første gang, han kunne iføre sig præstekjolen og holde prædiken som ordineret præst. I går blev 27-årige Benjamin Sloth Jensen nemlig indsat som ny præst under gudstjenesten.

Han blev før jul færdig på pastoralseminariet i Aarhus, hvor han har læst teologi, og stillingen i Grønnevang Kirke er hans første job som præst.

- Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg er også spændt, fordi det er så nyt. Det bliver en helt anden hverdag end det studieliv, som jeg efterhånden har haft i mange år. Det bliver en omvæltning for mig, men jeg glæder mig til at lære at navigere i det, siger Benjamin Sloth Jensen.

Han er oprindeligt fra Nordjylland, har de seneste år boet i kollektiv på Nørrebro i København, men har nu rykket teltpælene op endnu engang for at flytte ind i præsteboligen, der er tilknyttet Grønnevang Kirke. Her er han flyttet ind sammen med sin kone, der læser til miljøingeniør på DTU.

- Jeg har aldrig haft noget med Nordsjælland at gøre, men det er sjovt at flytte til en by, man ikke kender, og hvor man ikke rigtig kender nogen. Vi er stadig i gang med at få pakket ud og købt de ting, der nu engang hører sig til, når man pludselig har et hus, fortæller Benjamin Sloth Jensen.

Benjamin Sloth Jensen erstatter Thyge Enevoldsen, som var præst i Grønnevang Kirke i 28 år. Thyge Enevoldsen har altid fokuseret meget på socialt arbejde, og det er også vigtigt for Benjamin Sloth Jensen.

- Jeg mener, man som præst skal engagere sig og have lyst til at være en del af menigheden. Det er i hvert fald vigtigt for mig. Kirken er jo så meget andet end søndagsgudstjenesten, som er sindssygt vigtig, et vigtigt samlingspunkt og et vigtigt anker for kirkens liv. Men især i en kirke som Grønnevang sker der virkelig meget både i kirkens bygninger, men også når man rækker ud i sognet. Det glæder jeg mig meget til at blive en del af, siger Benjamin Sloth Jensen, der dog understreger, at han og Thyge Enevoldsen er forskellige.

- Jeg er ikke Thyge. Han er rigtig dygtig til nogle ting, som jeg måske ikke er så skrap til, og jeg kan nok nogle andre ting end ham. Men jeg synes hele kirken og menighedens engagement i lokalsamfundet er meget inspirerende og vigtigt. Det var også noget af det, der tiltalte mig rigtig meget, da jeg søgte jobbet.

Og Grønnevang Kirke er åben for alle, slår kirkens nye præst fast.

- Den diakonale del af kristendommen, hvor man rækker ud også til dem, som ikke er kirkegængere og dem, som måske ikke engang er kristne, synes jeg, er meget spændende. At kirken rækker ud til alle, siger Benjamin Sloth Jensen og fortsætter:

- Kirken kan have mange forskellige betydninger for folk. Kirken kan være et mødested og et sted at få inspiration, det kan være et sted at høre Guds ord, og for andre kan kirken være et sted, der er der, når man har brug for den. Det vigtige er, at kirken skal kunne rumme alle, og at der ikke er en rigtig og forkert måde at komme til kirken på.

Foruden Benjamin Sloth Jensen er Per Bohlbro og Claus Benny Øland-Christensen også præster i Grønnevang Kirke.