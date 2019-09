Se billedserie Thyge Enevoldsen har i 28 år været præst i Grønnevang Kirke. Nu forlader han imidlertid kirken til fordel for et deltidsjob som konsulent i Helsingør Stift. Her skal han have fokus på socialt arbejde, hvilket han også fortsætter med i Østbyen i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Præst sætter gudstjenesten på pause

Hillerød - 02. september 2019
Af Anna Törnqvist Jensen

Efter 28 år som præst i Grønnevang Kirke, forlader sognepræst Thyge Enevoldsen om et par måneder kirken til fordel for et nyt job.

Fra 1. november skal den kendte og populære præst være konsulent på halv tid i Helsingør Stift.

- Jeg skal rundt til forskellige kirker og blandt andet være med i nogle processer, hvor kirkerne sammen finder ud af, hvad der er af behov i sogne, og hvad kirkerne har af ressourcer. Jeg skal være en slags support-funktion og inspiration for kirkernes sociale arbejde, forklarer Thyge Enevoldsen om sit nye job.

Han fortsætter desuden i sin deltidsstilling i Hillerød Kommune, som han har haft siden 1999.

- Jeg fortsætter med det sociale arbejde, netværksarbejdet og samarbejdet. Jeg synes, det er rart stadig at have fingrene nede i mulden på den måde, siger den afgående præst.

Jobskiftet betyder også, at Thyge Enevoldsen ikke længere kommer til at foretage kirkelige handlinger.

- Jeg kommer ikke til at lave gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Det kommer jeg selvfølgelig til at savne, men jeg er også sikker på, det er nødvendigt at sige, det er på pause i en årrække, for ellers bliver det uoverskueligt med det nye, siger han.

Som præst har det sociale arbejde altid interesseret Thyge Enevoldsen.

- Kirkens diakoni, som jo er kirkens sociale arbejde, har altid været en vigtig del af at tænke kirke og kristendom, og jeg har gennem mine mange år i Hillerød får lov til at være med i alle mulige forskellige projekter i Hillerød. Det er klart en fordel for mig i forhold til det, jeg skal lave nu, siger Thyge Enevoldsen og fortsætter:

- Kirkens sociale arbejde - og socialt arbejde i det hele taget - har en stor plads i mit hjerne. Jeg brænder også rigtig meget for gudstjenester og kirkelige handlinger, og kirken i det hele taget er stadig min inspiration. Jeg kommer bare til at sidde på kirkebænken og lade mig inspirere og tage imod.

Thyge Enevoldsen er i Hillerød særligt kendt for sit store engagement i Østbyen, hvor han ud over sit arbejde som præst og socialarbejder også er en dynamisk deltager i blandt andet Østfestivalen samt i den nye kulturgruppe i beboerhuset Brohuset. I 2013 tog Thyge Enevoldsen desuden initiativ til - efter en engelsk model - at etablere det tværkirkelige Kirke Care, der også samarbejder med Natteravnene. Det voksede hurtigt fra at være en lokal afdeling i Hillerød til at blive landsdækkende.

Thyge Enevoldsen lægger ikke skjul på, at han nyder at gøre en forskel.

- Jeg kan se, at vi som fællesskab har gjort en forskel her i Østbyen. Der foregår rigtig meget brobygning på tværs af forskelle, og det, at vi kender hinanden, giver en helt særlig tryghed og tillid. Det åbner op for nogle gode muligheder, og når der er problemer, kan vi altid snakke om det, fordi vi kender hinanden rigtig godt. Men jeg ser ikke mig selv, som den, der gør forskellen. Det gør fællesskabet, siger han.

59-årige Thyge Enevoldsen håber desuden, at jobskiftet vil medføre lidt mere fritid.

- Jeg får lidt mere tid til at være bedstefar, og jeg håber også at få lidt mere tid til at fiske, siger Thyge Enevoldsen og tilføjer, at han regner med at blive boende i Hillerød, når han har forladt tjenesteboligen i Grønnevang Kirke.