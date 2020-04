Se billedserie Sognepræst og provst i Hillerød Provsti, Jørgen Christensen, forudser, at coronakrisen vil forandre os som mennesker. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Præst: Coronatiden vil forandre os

Hillerød - 06. april 2020 kl. 05:24 Af Johanne Wainø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke meget, der er, som det plejer. Samfundet er lukket ned, og hverdagen er vendt på hovedet. Kirken er ingen undtagelse.

Her er kirkedørene lukkede for første gang siden reformationen, og kun de nødvendige kirkelige handlinger som begravelser, dåb og bryllupper gennemføres. Dog med afstand og langt færre mennesker i kirkerummet.

Netop afstanden er en af de ting, der er sværest ved at være præst i denne tid, fortæller Jørgen Christensen, der er provst i Hillerød provsti og præst i Frederiksborg Slotskirke.

- Det er klart, at det er utrolig svært at have begravelsessamtaler, hvor man ikke må give et knus til den, der lige har mistet sin elskede. Og ligesådan til selve begravelsen, hvor vi heller ikke kan lægge en arm om dem, der græder. Man opdager, hvor meget berøring vi er vant til, hvad end det er et kram, et klap på kinden eller at tørre en tåre væk fra vores kæres ansigt. Alt det vi ikke tænker over normalt, det er pludselig forbudt. På den måde oplever vi pludselig ensomheden som meget voldsom, men også meget fysisk, siger han.

Og derfor tror Jørgen Christensen, at coronavirussen vil sætte sine spor langt ud i fremtiden.

- Det er uden tvivl en svær tid, men på den anden side er det også en spændende tid. Vores generation har ikke levet i en krigstid, men ligesom med murens fald og angrebet på World Trade Center, er det her en tid, man vil kunne huske og som vil skabe et før og et efter, siger han og fortsætter:

- Inden coronaen var jeg præst, og efter coronaen vil jeg være præst, men der er ingen tvivl om, at det har ændret noget både på godt og ondt. Og jeg tror, at den har lært os at sætte pris på mange af de ting, vi før har taget for givet. Det kan jeg også mærke hos dem, der stadig vælger at blive gift og vælger at lade deres børn døbe. For livet er ikke en selvfølge, og det har denne tid gjort klart, siger Jørgen Christensen.

Ensomheden fylder hos mange, og særligt de, der lever alene. Derfor bruger Jørgen Christensen og hans kollegaer også meget tid på at række ud til dem, der plejer at komme i kirken.

- Vi ringer rundt til folk i sognet, som vi ved, sidder alene. Og når jeg ringer til dem, fortæller de, at de håber, at de snart må komme igen. Mange af dem kommer fast i kirken eller i Slotskirkens Hus. Lige pludselig er alle døre låst. Det er jo en hård tid, og det er hjerteskærende at høre om alle dem, der sidder alene. Men heldigvis kan vi ringe til hinanden, og flere fortæller, at de er begyndt at gå ture med hinanden, hvor de holder sig på afstand. Det er jo smukt, fordi man netop kan bryde ensomheden uden at overtræde anbefalingerne, siger han.

Netop for at bryde ensomheden har kirkerne i Hillerød valgt at fortsætte med andagter, gudstjenester og aktiviteter på internettet. Og derfor er det ikke menighedens øjne Jørgen Christensen møder, når han på normal vis trækker i præstekjolen og giver sig til at tale fra prædikestolen i det guldbelagte kirkerum på Frederiksborg Slot. Der er derimod kun en kameralinse at få øjenkontakt med.

- Vi er simpelthen ved at blive digitale, så læringskurven er utrolig stejl, og der er en helt fantastisk idérigdom, hvis man klikker sig rundt på kirkernes sociale medier, siger han.

Og mange lægger alligevel vejen forbi kirkens mange opslag på sociale medier, hvor der blandt andet er andagter, salmesang, børnefortællinger og virtuel kirkekaffe.

- Hvis vi kigger på antallet af visninger, så er der mange flere, der ser med, end der sidder på kirkebænkene en almindelig søndag formiddag. Normalt er internettet et flygtigt univers, men vi kan se, at flere tusinde ser med, og hver tredje ser med fra første til sidste sekund. Jeg skal ikke tage temperaturen på, om en tid som denne får flere til at blive religiøse. Men den trafik, vi oplever, den er langt større end den, vi ser i normale tider, siger han.

Kirkernes digitale gudstjenester, andagter, salmesange, højtlæsninger og meget mere bliver løbende lagt op på kirkernes Facebook-sider og hjemmesider.